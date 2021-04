El viceministro Dos Santos, candidato a embajador en EEUU

De obtenerse el acuerdo constitucional del Senado para la designación de Dos Santos, se generará una vacancia en el cargo de vicecanciller. Según altas fuentes diplomáticas, el embajador Marcelo Scappini, actual director general de Política Bilateral, es firme candidato a ese puesto.

Para la Embajada del Paraguay en Canadá, la propuesta es Raúl Montiel, funcionario que al arribo del actual Gobierno, con el rango de ministro dentro del escalafón diplomático se desempeñaba como coordinador de la Unidad de Asuntos Ambientales, del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).

Posteriormente fue en comisión de servicios al Despacho de la Primera Dama. En octubre del 2019 cumplió con los requisitos académicos, con la defensa de un trabajo de investigación, para ascender a embajador.

Para la Embajada en Sudáfrica figuraba meses atrás el ministro Juan Ignacio Livieres, director general de Asuntos Consulares. Sin embargo, hasta inicios de esta semana, Cancillería aún no había enviado el pedido de acuerdo constitucional al Senado para esta designación.

Dentro de los cambios en el MRE también se había hablado de un nuevo destino para el actual viceministro de Administración y Asuntos Técnicos, embajador Enrique Luis Insfrán, que está entre una embajada en el exterior o el cargo de presidente de la Comisión Nacional Demarcadora de Límites, dependiente del Ministerio.

Este cargo se halla vacante hace un par de meses, con la designación de su último titular, el embajador Víctor Hugo Peña Bareiro, como encargado de Negocios en la Embajada del Paraguay en Egipto.

Para el cargo de viceministro de Administración, de darse el cambio de Insfrán, se menciona a Rubén Darío Ortiz, ex director general de Asuntos Legales, durante la administración del canciller Eladio Loizaga y a Juan Andrés Cáceres, ex director general de Administración y Finanzas del Ministerio, hasta el gobierno anterior. Actualmente está como consejero en la Embajada del Paraguay en la Argentina. A propósito de esta embajada, otras de las vacancias apetecibles para los diplomáticos está allí, en Buenos Aires, donde el último embajador fue el ex senador colorado Julio César Vera Cáceres, quien junto con otros ocho jefes de misión quedaron cesantes en marzo pasado, por haber cumplido el plazo máximo de permanencia en el exterior.