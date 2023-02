El sacrificio que da sus primeros frutos

“Siempre en las Formativas se destacaba y es muy disciplinado. Cuando era niño, a las 4:00 de la mañana, ya me despertaba para ir a entrenar. Muchas cosas pasamos con mi hijo y lloré de la emoción cuando me enteré ayer (martes) sobre su traspaso a Italia”, contó don Luis en emotiva charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Entre los golpes duros de la carrera de Diego, el padre resaltó: “Mi hijo pasó por Olimpia, Nacional y en la Sub 16 de Libertad donde fue goleador y no le renovaron. Allí busco una oportunidad en el exterior". Estuvo en Panamá, Perú y últimamente en México.

“Hasta hoy tengo préstamos que estoy pagando por invertir en mi hijo, cosa que no me arrepiento”, relató Luis, ya que la familia es oriunda de Juan E’Oleary, y se debió costear la estadía en Asunción. Diego suma un gol en el Suda.



Bobadilla lamenta las chances perdidas

Aldo Bobadilla, seleccionador nacional, también conversó con FALG (1080 AM) y lamentó que no se haya ganado el partido ante los venezolanos (1-1).

“Lamento lo que fue el primer tiempo y podíamos hacer algo más”, expresó. En su análisis del 1-1, Bobadilla agregó: “De inicio no fuimos protagonistas como queríamos; en el segundo tiempo sí ya arrancamos bien y luego nos empataron en una jugada que no sé si fue penal”. Espera recuperar a los lesionados para el juego de mañana ante Colombia, desde las 22:00.



32%

de efectividad alcanza el equipo de Aldo Bobadilla en el torneo, con 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.



Luis González, padre de Diego, contó su vida de esfuerzo para ser profesional.



5

goles recibió la Albirroja Sub 20 en este Sudamericano en 5 partidos (4 de fase de grupos y 1 del hexagonal).



