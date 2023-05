El reconocimiento de un fracaso cultural

Quizá llegó el tiempo de reconocer un fracaso nada menor de este país, acaso el más decisivo de su historia: el no establecimiento de una viva y verdadera cultura democrática que vaya más allá de la mera fachada de tolerancia y pluralidad políticas, es decir, de una cultura acuñada solo en los papeles, aunque haya instituciones estatales y privadas que supuestamente la expresan. Paraguay no conoció esta cultura durante los siglos XIX y XX, mientras otros países de la región, como Argentina, Uruguay o Chile (a pesar de sus tropiezos más o menos destructivos), han ido desarrollado un núcleo cultural más tolerante y resiliente dentro de la sociedad civil gestionada por sus clases dominantes.

Aquí, para remitirnos a los últimos treinta y tantos años, en 1989 el país se deshizo de su dictadura (totalitaria) más dilatada, mediante el patrocinio de los mismos Estados Unidos que antes habían sostenido, económica e ideológicamente, al régimen depuesto de Alfredo Stroessner. Aquí recién en 1992 se redactó la primera Constitución de corte liberal, todavía con influencias corporativas y sectarias en su concepción, como la de la Iglesia Católica y la de ese club de terratenientes rentistas llamado Asociación Rural del Paraguay. Aquí en 2008, como en una breve Primavera Democrática que duró solo un poco más que la de 1946, se accedió por primera vez a la alternancia en el Poder Ejecutivo, de la mano (sintomáticamente folclórica) de un ex obispo: Pa’ima he’i. Aquí en 2012, finalmente, parte de la oligarquía histórica (léase, Partido Liberal) se desdijo de dicha alternancia con un golpe de Estado parlamentario orquestado con el Partido Colorado, stronizándose de esta forma los últimos resabios progresistas del liberalismo, probablemente sin remedio. En estos 30 años, además y en síntesis, hubo fraudes electorales, intentos de golpes militares y de perpetuación personalista en el poder, mesianismos neofascistas, asesinatos de dirigentes sociales y políticos, masacres de jóvenes, corrupción económica y moral.

Soy de los que consideran que haría bien, a las fuerzas democráticas de izquierda a derecha que todavía quedan, reconocer tal fracaso. El reconocimiento no debe reducirse, ni mucho menos, al consabido fiasco electoral de estas fuerzas, sino ampliarse a la entera y pálida cultura de la democracia paraguaya. El fracaso, en este sentido, no es solo de aquellos viejos demócratas que, después de las fatigosas luchas contra el autoritarismo, no han sabido cómo instaurar una hegemonía cultural que exponga a crítica, libre y transformadora, aquella pesada hegemonía de cultura heredada de doscientos años de historia. También este es un fracaso de los hijos e hijas (propiamente dichos y no) de aquella generación antidictatorial, es decir, de quienes nacieron (como es mi caso) en el tramo final del stronismo y tuvieron la fresca oportunidad de demostrarse diferentes y plurales en la convivencia comunitaria, política. No es que hayan desaparecido quienes aún creen en un país de este tipo. Más bien han sido invisibilizados por fallas propias en la construcción de una superación cualitativa, coherente y sólida de las relaciones sociales que dominaron y dominan el acotado marco de nuestra tradición conservadora y autoritaria, por un lado; por el otro, el discurso de la tolerancia y la amplitud ha sido arrinconado por un brutal recrudecimiento de esta tradición basada, cuándo no, en el miedo y el engaño de un paternalismo de carácter, según nos dicen, divino, patriótico y de estirpe: Dios, Patria y Familia.

Sin embargo, el reconocimiento del fracaso de varias generaciones democráticas y, por ende, del triunfo durante décadas y décadas del corporativismo excluyente y conservador, no debería devenir derrotismo. En lo que atañe a las dirigencias políticas, la autocrítica y, en demasiados casos, el paso a un costado para la asunción de nuevos agentes de construcción democrática es urgente. Si no es así, claramente seguirá habiendo fracasos en el cercano y también lejano futuro.