El recambio para la altura

De los jugadores que no sumaron minutos están: Luis Amarilla (de Liga de Quito, a 2.850 metros), Brahian Samudio (de Toluca, a 2.660); además están Juan Escobar y Carlos González (ambos que militan en el fútbol mexicano con constante roce con los 2.240 metros del DF).

Hoy a las 8:00, el seleccionador nacional realizará la última práctica en el Carde de Ypané, donde terminará de definir el onceno previo al viaje, que será a las 17:00 rumbo a Santa Cruz de la Sierra. Recién mañana, antes del mediodía, irán a La Paz a la espera del partido.

Hoy al mediodía, Berizzo dará su tradicional conferencia de prensa previo a los partidos, lo acompañará Junior Alonso, será con el acceso de la prensa.

Ciclo acabado. Julio César Cáceres, histórico capitán y referente de la Selección Paraguaya, fue tajante contra Berizzo y su proceso al frente de la Selección Nacional.

“Así como fueron a buscarlo (por los directivos), hoy no salen los resultados y la directiva tiene que ver la mejor salida. Después del partido ante Bolivia se tiene que ver su situación, seguro que con estos resultados el ambiente adentro no es fácil ni confortable”, expresó el hoy DT de la Reserva de Olimpia a Fútbol a lo Grande (por 1080 AM).

Si bien no dijo que Berizzo debe renunciar o lo deben echar, de forma muy clara el Emperador apuntó: “Los técnicos tenemos que dar resultados. Es difícil de sostener a un entrenador cuando no hay resultados", dijo con contundencia Cáceres.



Eduardo Berizzo, seleccionador nacional, echará mano a jugadores acostumbrados a la altura para ir a La Paz.



33

partidos tiene Paraguay ante Bolivia de visitante, solo 9 fueron victorias albirrojas (1 en La Paz en 1973).