El presidente de EEUU afirma que “Putin no puede seguir en el poder”

“UN CARNICERO”. Buena parte de su discurso estuvo dirigido a la población rusa y al propio Putin, al que horas antes había descrito como un “carnicero” y al que acusó de haber devuelto a su país “al siglo XIX” con su decisión de invadir Ucrania. “Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder”, afirmó Biden al final de su discurso, con el que puso fin a su gira por Bélgica y Polonia.

FUERA DE GUION. Esa frase no estaba en el texto preparado por sus asesores, que se apresuraron a asegurar que Biden no había pretendido pedir un “cambio de régimen” en Rusia, algo que su gobierno ha tratado de evitar para no ser acusado de injerencia en los asuntos internos rusos.

Consciente del temor de Polonia y otros países del este europeo de que Rusia pueda lanzar algún tipo de ataque en su contra, Biden recalcó una vez más que Estados Unidos intervendrá si hay una agresión a un país miembro de la OTAN.

“Ni piense en moverse un solo centímetro dentro del territorio de la OTAN”, advirtió Biden a Putin.

El conflicto, incluso limitado a territorio ucraniano, no tiene visos de terminar pronto, según el presidente estadounidense, para quien la batalla “entre democracia y autocracia no se ganará en unos días o meses”, por lo cual, afirmó, “debemos armarnos para un largo combate”.

Putin ordenó el 24 de febrero la invasión, con los objetivos de destruir las capacidades militares de esta ex república soviética y de derrocar al gobierno prooccidental de Volodímir Zelenski.

Pero más de un mes después, las tropas rusas suman magros avances, no han logrado capturar prácticamente ninguna ciudad importante y los ataques contra civiles son cada vez más letales.

SIGUE EL ASEDIO. En el campo de batalla, Rusia continuó el sábado sus ataques contra varias ciudades ucranianas, como Mariúpol y Leópolis, y regiones, como las de Kiev y Járkov, pese a haber anunciado que daba generalmente por finalizada la primera fase de la ofensiva militar en Ucrania para centrarse en la “liberación completa” del Donbás, en el este del país.

Las fuerzas rusas continúan centrando sus esfuerzos en la asediada ciudad portuaria de Mariúpol, en el sureste y perteneciente a la región de Donetsk, en el Donbás, dijo el asesor del jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Oleksiy Arestóvych.

“El enemigo continúa concentrando sus esfuerzos en la ciudad de Mariúpol, donde continúa la lucha callejera. Está tratando de avanzar en el área de Izium y en la región de Kiev para tomar ciertas acciones tácticas”, señaló.

El Mando General de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó además que las localidades en la región de Jersón, en el sur, “hay un aumento del terror hacia la población local por parte de los ocupantes”.

Según la inteligencia militar británica, Rusia mantiene el bloqueo a Járkov, en el este; Chernígov, al norte; y Mariúpol.

El alcalde de Chernígov, Vladyslav Atroshenko, señaló el sábado que 200 civiles han muerto en una “ciudad que está hecha pedazos” y en la que solo quedan entre 120.000 y 130.000 ciudadanos, prácticamente la mitad.

“Nadie va a entregar la ciudad”, recalcó, según recoge el periódico Ukrayinska Pravda.

CONTRAATAQUES. Arestóvych recalcó que las Fuerzas Armadas de Ucrania están llevando a cabo una operación de defensa estratégica y en algunas ciudades contraatacan y lanzan misiles y ataques aéreos de artillería “de manera muy eficaz” contra las tropas rusas. El Ministerio británico de Defensa ya advirtió este sábado en su último análisis de la ofensiva militar rusa en Ucrania que Rusia proseguirá su asedio sobre ciudades ucranianas, que son víctimas de bombardeos aéreos y de artillería.



4.500

casas ucranianas ha destruido Rusia en su ofensiva, según el Ministerio para el Desarrollo de Ucrania.