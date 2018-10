El Poder Ejecutivo no respalda a Hacienda, según Peña

Santiago Peña, ex ministro de Hacienda y ex precandidato a presidente de la República, lamentó la lucha solitaria que llevan adelante las autoridades del Fisco contra los aumentos presupuestarios reclamados por las instituciones para el año próximo.

Peña, quien ayer fue presentado como asesor de las bancadas cartistas en Diputados y Senado, señaló que el panorama económico regional no es alentador, ya que eventuales desaceleraciones, sobre todo en Brasil y Argentina, podrían impactar en una merma en la recaudación tributaria, lo que acorta el margen para cualquier pedido adicional de fondos al Tesoro.

Remarcó que, pese a esta situación difícil, no se visualiza de forma clara una posición del Poder Ejecutivo en respaldo al Ministerio de Hacienda, entidad que prácticamente “está luchando sola contra el mundo”.

“A él (Benigno López, ministro de Hacienda) le dejaron muy solo en esta batalla, no se ha visto a nadie del Ejecutivo asumir una posición que acompañe la postura de Hacienda en el sentido de que no hay más recursos para ampliaciones. Nosotros en 2016 tuvimos que recurrir a un veto total del presupuesto, y esa no fue una decisión fácil, pero tuvimos el respaldo del presidente Cartes”, expresó.

“En caso de que el presupuesto se salga de las manos en el ámbito parlamentario, Honor Colorado va a proponer la aprobación a libro cerrado de la propuesta presentada por el Ejecutivo a fines de agosto, sin ningún cambio”, acotó Peña.

A criterio del ex ministro, otra de las pruebas de la falta de apoyo a Hacienda es la eliminación del IVA a las cooperativas. Recordó que, pese a la oposición pública de Benigno López por su impacto en la recaudación, el presidente Mario Abdo Benítez promulgó la ley.

Tope. El flamante asesor legislativo indicó que lo más grave de seguir ignorando la recomendación técnica de Hacienda es que podría concluir en una violación a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), ya que se sobrepasaría el límite del déficit presupuestario.

“Si aprobás un presupuesto que no respete la LRF se empieza a descomponer la macroeconomía, con déficits más alto que terminan por aumentar los precios y la inflación, y eso a su vez hace que el tipo de cambio sea cada vez más volátil. Todo eso en contra de la prudencia de los últimos años”, manifestó.