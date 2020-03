El PLRA rechaza terna para la Corte y denuncia un copamiento colorado

Senadores y diputados efrainistas se reunieron ayer en la sede del partido para tratar dos temas puntuales, que son las nuevas intervenciones a municipios de la oposición y la terna conformada para la Corte Suprema de Justicia.

“Lo dijo muy bien el señor Barrios, este que decía que el cigarrillo de Cartes le viene muy bien a los pulmones. Él está contento porque son todos colorados, de eso se trata. Estamos volviendo al pasado, se dieron pasos importantes en procesos anteriores, pero con esto volvimos al stronismo”, sostuvo Efraín Alegre, titular del PLRA.

Alegre mencionó que se está dialogando con sectores de la oposición con el fin de tener una mayoría de votos para rechazar la terna.

“Si hay algo claro es que la tarea que hoy tenemos es la de profundizar, la de radicalizar, la de endurecer nuestra línea de oposición ante estos indicios del Gobierno, de principios y de ataques de corte autoritario, de corte stronista”, sentenció Alegre.

“Este es un país que tiene una historia de lucha por la libertad y el respeto a la Constitución y las leyes”, dijo.

La terna ingresó oficialmente el pasado jueves, y hasta el momento no se prevé el tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y la de Legislación.

Mientras tanto continúan los cuestionamientos hacia el Consejo de la Magistratura, y se centran en que los candidatos son todos colorados, no se incluyó a ninguna mujer, y no se publicitó.

Copamiento. Otro de los puntos estudiados por los liberales tiene que ver con las próximas elecciones municipales y el intento de copamiento de los colorados en las intendencias, con los pedidos de intervención a municipalidades que están en manos de liberales.

“El copamiento colorado se ve con estas intenciones de plantear nuevas intervenciones a municipios de la oposición que claramente tiene un propósito de copamiento y no de transparencia, porque no tiene ninguna forma de justificar una intervención en este momento cuando que el proceso de la intervención más el proceso posterior de las nuevas elecciones que llevaría como consecuencia en el caso de ser destituído llevaría al ridículo que se tendría que hacer elecciones para ser intendente por dos meses. Es un absurdo total. Los intendentes no tiene fuero, si existiera alguna irregularidad grave en cualquiera de estas administraciones, la Fiscalía puede tomar todas las medidas que requiera. Los intendentes no tienen fuero, hay una cantidad de pedidos de intervención que están cajoneados en el Ministerio Publico por tratarse de colorados, del partido de Gobierno”, afirmó.

Afirmó que se decidió que Diputados presentarán un pedido de remisión de todos los pedidos de intervención. “Habrá una presentación de los diputados par urgir que se remitan todos los pedidos de intervención, quieren quebrar la institucionalidad”, señaló.

Aún no hay respuesta del CM al Senado

El titular del Congreso, Blas Llano, manifestó ayer que hasta el momento no llegó la respuesta del Consejo de la Magistratura (CM) sobre el pedido de informe con relación al proceso de elaboración de la terna para la Corte.

“Vi que se estaba elaborando aparentemente la respuesta”, manifestó al ser consultado del tema.

Fue la senadora del PDP (Partido Democrático Progresista) Desirée Masi quien promovió la solicitud al CM y se aprobó en la sesión pasada.

Se mantienen los cuestionamientos por parte de referentes de distintos partidos políticos hacia la terna monocolor, ya que los tres candidatos están afiliados a la ANR.

También se cuestiona que no se haya incluido a una mujer, y sobre todo que no se haya transmitido el proceso de selección.