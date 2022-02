El Pipo Gorosito es otro que demandaría

Néstor Gorosito, ex entrenador de Olimpia, anunció que se verá obligado a recurrir a la FIFA para el pago de tres meses de salarios que la institución le debe, en caso de que no tenga respuestas concretas de la dirigencia que preside Miguel Cardona.

“Si no encuentro respuestas de acá a la otra semana, desgraciadamente tengo que ver cómo puedo hacer para cobrar la deuda. Es un monto mínimo, nada para el club. Yo no tengo problemas en ampliar el plazo, porque soy un tipo agradecido”, expresó Gorosito en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).