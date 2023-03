El paso dado en Brasil dejó testimonio de una fuerte entrega

Su exposición en el Castelão dejó el testimonio de una fuerte entrega, desde la propia portería donde resaltó Jean, se vio una línea aplomada donde Aquino y Carrizo fueron trascendentales en la construcción del juego. Lo de Churín fue determinante para el gol y con una vocación de asistencia visible, tratando de encontrar el hilo colectivo que tanto necesita el Ciclón. Citamos estos ejemplos que junto al resto ubican al Azulgrana en una excelente instancia para sellar el pasaporte. No podemos aventurar a decir que la clasificación está asegurada, pero sí entender que Sava, el actual entrenador, le otorgó otra fisonomía que fortalece el propósito de que se puede lograr el objetivo. Cerro es consciente de que lo emocional pesa jugando de local, un capítulo que dejó secuelas anteriormente y aguarda pueda superarlas. El compromiso del 16 será pitado por el venezolano Jesús Valenzuela y al VAR su compatriota Juan Soto. La recompensa recibida por la Conmebol es de 600.000 dólares para el club de Barrio Obrero por esta etapa, a lo que deberá sumar 3.000.000 si avanza y un agregado de 300.000 dólares por partido ganado. Hay sobradas razones para encarar el presente, en lo deportivo y económico. Eso no admite discusión. A la espera Guaraní y Tacuary pasaron de ronda y como no podemos dejar de mencionar el beneficio en dinero, no está mal apuntar que recogerán más del millón de dólares por lo que fue y viene. El 27 de marzo conocerán a sus adversarios en la Sudamericana, en la llave conformada por cuatro representantes y el plus de USD 100.000 por triunfo. Para ambas instituciones este avance es capital y más aún si consideramos que para la entidad de Barrio Jara significa un aliciente tan necesario si se compadece de su gestión en el Apertura. Esta clasificación le viene como anillo al dedo al conjunto dirigido por Carlos Humberto Paredes, que enfrenta el martes coincidentemente al Legendario, ambos con la doble competencia, aunque numéricamente y en el orden doméstico el Aborigen saca diferencia en lo futbolístico y en números. Hernán Rodrigo López mantiene una racha más que motivadora encontrando una paz fundamental en el campamento de Dos Bocas. Solo en Santiago La Selección Paraguaya tiene agendado un solo amistoso fecha FIFA este mes y será en el estadio Nacional de Santiago, el próximo 27, a las 20:30. El resto del tiempo será ocupado para el trabajo de la Albirroja en Ypané, donde la idea es buena, agrupar al plantel y no salir al exterior por llenar el calendario. El rival de Paraguay comandado por Eduardo Berizzo, quien tuviera un ciclo poco feliz con la nuestra, anunció a los convocados de la Roja y entre ellos los experimentados Claudio Bravo, del Betis; Gary Medel, del Bologna; Arturo Vidal, del Flamengo, y Alexis Sánchez del Olympique de Marsella, entre los más tradicionales de la conformación. En tanto, Barros Schelotto en casa prepara el plan, aguardando como los demás entrenadores las fechas de las clasificatorias, que así como está el panorama no arrancarán en junio, como se anunció en principio. El cronograma que se viene manejando es que entre los meses de setiembre a noviembre se disputen un mínimo de siete a ocho encuentros, de tal manera a evitar el cansancio físico de la ida y vuelta en cada convocatoria, sobre todo los que vienen de mayor distancia y con ritmo más intenso. Este jueves es posible que, en el Congreso FIFA, se tenga mayor información al respecto. Se fue disconforme José Pékerman, uno de los técnicos más respetados en el continente, abandonó la selección venezolana luego de 3 años y 3 meses por la falta de atención en cuestiones organizativas e incumplimientos de la Federación de fútbol de este país. En sustitución del experimentado estratega fue designado Fernando Batista, quien ya tendrá a su cargo la conducción de los amistosos frente a Arabia Saudita y Uzbekistán, el 24 y 28, respectivamente. Batista era asistente de campo de Pékerman y anteriormente había tenido una experiencia en la Sub 20 de Argentina. El ránking FIFA, que mide la calificación, ubica a la Vinotinto en una posición incómoda estando en el lugar 55, solo superando a Bolivia en Sudamérica. Por su parte, la AUF aún no confirmó la continuidad de Diego Alonso como orientador. Hay opiniones encontradas con relación al tema, que deberán dilucidarlo en los próximos días.