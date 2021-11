El momento actual no es otra cosa que la ratificación de la deprimente gestión albirroja

Al borde de la eliminación y aguardando un milagro, Paraguay podría meterse en el repechaje camino a Qatar. La última exhibición fue pura voluntad y solo deseos por cambiar la imagen tan deprimente expuesta anteriormente. Había que ganar y resultó imposible, conste que el rival estuvo muy por debajo de lo que se presumía, se conoce la falta de gol de Colombia, pero no este despliegue tan carente de ideas como irresoluto a la vez. Por eso no extrañó la queja de la afición cafetera que exteriorizó su malestar solicitando la destitución de Reinaldo Rueda.

Ya la propia prensa de este país había criticado duramente las actuaciones anteriores y en esta ocasión jugando de local volvió a decepcionar. De lo nuestro sabemos sobradamente. Barros Schelotto no modificó mucho, aunque trató de ofrecer un juego más penetrante sobre campo rival, arrancó presionando y con más fuerza que el propio juego colectivo.De todas maneras, el panorama es sombrío y habría que manejar variantes para lo que resta mirando atentamente lo que ocurre en el plano local. Se necesitan cambios de hombres también y es razonable dar cabida a un proyecto con nuevas figuras. El DT no tendría que poner solamente la vista en los que juegan en el exterior, es necesario dar mayor oportunidad a los del plano local que también tienen sus anhelos de ser convocados a su selección. El tiempo da y es fundamental buscar variantes, no repitiendo a puro nombres foráneos como si fuera esa la solución.El calendario asigna estas confrontaciones para el próximo año: el 27 de enero ante Uruguay en el Defensores, para luego enfrentar a Brasil el 1 de febrero, quedando para marzo los juegos ante Ecuador y Perú. Ya por entonces la suerte estará echada para todos y de los aspirantes fuera de Venezuela, Paraguay es el más complicado.Nueva generación

Bien sabido es que desde el arranque, Brasil y Argentina marcaron la diferencia. Por eso no extrañó la tempranera clasificación de ambos y conste que tienen un partido pendiente entre ellos.

El que rompió pronósticos y se alejó del montón es Ecuador que bajo la batuta de Gustavo Alfaro encontró una línea de promoción con jugadores promedio de 26 años, por eso califican de “profundo recambio generacional” a su presente actual, ya que futbolistas jóvenes, como Piero Hincapié, de 19 años; Moisés Caicedo también de 19; Gonzalo Plata, de 20; Byron Castillo, 22 años, y Pervis Estupiñán, 23, han sustituido a otros con mayor trayectoria. Esto remarca con insistencia la prensa dándole el aval al técnico argentino, que también supo soportar duras críticas en el camino. Coincidentemente, en las cuatro últimas jornadas que restan, Paraguay verá a esta selección en marzo en nuestra capital.La tabla muestra a Ecuador con 23 unidades, más abajo viene la encarnizada lucha: Colombia y Perú 17, Chile y Uruguay con 16, Bolivia 15, Paraguay 13 y ya eliminado Venezuela con 7. El peor ubicado es la Albirroja, que está al borde de la eliminación.El Maestro destituido

No se pudieron sostener las cuatro derrotas consecutivas de Uruguay y el experimentado orientador Óscar Washington Tabárez quedó fuera de la conducción charrúa. Con su dirección, la Celeste disputó tres mundiales seguidos alcanzando su mejor producción en Sudáfrica 2010 disputando las semifinales. Otro de los mayores éxitos con Tabárez al frente fue la Copa América del 2011 ganándole la final a Paraguay.

La jerarquía del veterano hombre de fútbol es indiscutible, por eso tanto tiempo al frente del equipo uruguayo, siendo su debut como DT en el Mundial de Italia de 1990 contando con Gregorio Pérez como principal asistente. Luego vino un corte, retomando el mando para las eliminatorias del 2010 no parando hasta ahora. En breve se anunciará a su reemplazante donde aparecen varios candidatos, entre ellos, el mismo Gallardo, Aguirre y Guillermo Almada.Único y neutral

La FIFA anunció que el 26 de noviembre en Zúrich se hará el sorteo de los repechajes y se disputarán en partidos únicos en campo neutral. Las fechas de los cotejos serán 13 y 14 de junio de 2022. Son cuatro selecciones las que serán protagonistas de las partidas mencionadas y que originan también una gran incógnita por saber quiénes se medirán entre sí. Uno por Conmebol, otro por Concacaf, África y Oceanía.

Por su parte, Europa también conocerá el 26 sus emparejamientos, pendientes, están: Escocia, Italia, Suecia, Portugal, Macedonia, Turquía, Polonia, Gales, Rusia, Austria, Ucrania y República Checa, de los cuales y con un formato nuevo tres serán los clasificados.La Copa del Mundo está prevista para noviembre del próximo año rompiendo el calendario puesto que históricamente los anteriores tuvieron arranque a mitad de año. Ránking

El máximo organismo del fútbol mundial dio a conocer los mejores clasificados del mundo, donde mantiene supremacía Bélgica, en primera posición, luego Brasil, Francia, Inglaterra, Argentina que pasó a un privilegiado cuarto lugar, Italia, España, Portugal, Dinamarca y Países Bajos entre los primeros diez. Los otros sudamericanos en esta escala: 16 Colombia, 17 Uruguay, 22 Perú, 24 Chile, 43 Paraguay, 46 Ecuador, 59 Venezuela y 77 Bolivia, pegado a Honduras y Omán.

El top ten marca evidentemente que Brasil y Argentina hacen una gran diferencia con el resto del continente y están para ser cabeza de serie en el Mundial que se avecina. Nada es casualidad, constancia, fútbol y estabilidad es su presente. Aún a meses del certamen oficial en Qatar, no extrañaría que el rendimiento incluso vaya creciendo. Hay mucho material y convencimiento en lo expuesto hasta ahora y eso acrecienta la ilusión de una muy buena gestión en la cumbre del balompié mundial.