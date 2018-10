El Metrobús tendrá circuito de ida y vuelta en el microcentro

Durante el encuentro entre ambas autoridades se dio a conocer un diagnóstico de cinco grandes obras de infraestructura que serán encaradas en la capital, donde se tiene también al Parque Guasu Metropolitano, la Costanera Sur, el viaducto que pasará frente al Botánico y unirá la Costanera Norte con Primer Presidente y la Transchaco y la Villa Olímpica (ver infografía).

El jefe comunal asunceno informó que en el caso del Metrobús se dejó en claro que no habrá inicio de trabajos en el municipio hasta comienzos del próximo año.

“El ministro de Obras Públicas nos dijo que se acepta el par binario por el centro de la ciudad y el Casco Histórico. No así en la zona del Mercado 4, donde no será posible hacer ida y vuelta sobre Pettirossi. Aclaramos a los frentistas que no lograremos todos los reclamos, pero sí en algunos casos”, agregó.

Puntualizó que se encuentra en revisión por parte de los técnicos de esa cartera de Estado y de la institución municipal todo el recorrido desde Calle Última hasta de la Victoria y desde ahí hasta el mismo Mercado 4.

SOCIAL. En otro momento, el intendente Mario Ferreiro resaltó que en todos estos emprendimientos que se desarrollarán en diferentes sectores del territorio asunceno se priorizará el aspecto social previo a la construcción.

“En lo que respecta a la Costanera Sur, el trazado pasa muy por afuera de la zona afectada socialmente. No tendrá mayor incidencia sobre la gente. Se invertirá lo que se hizo en la Costanera Norte, donde primero se hizo la carretera y ahora se busca solucionar los problemas sociales y ambientales”, mencionó.

Apuntó que se mantendrán las mesas técnicas entre ambas instituciones con la complementación de otras mesas semanales que tendrán el concurso de los concejales capitalinos, de manera a que cuado reciban los proyectos para su estudio, no empiecen de cero el análisis de los mismos.