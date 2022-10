El marxismo criollo

Ejemplos recientes son los precandidatos colorados a la presidencia. Santiago Peña es el prototipo del economista formado en la escuela norteamericana, con pasantía nada menos que en el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Ferviente defensor de las políticas de austeridad en el gasto público y de reformas en el sistema previsional.

Bastaba conversar con él para descubrir que, como resultado lógico de su formación y juventud, en cuestiones ideológicas y morales es un liberal clásico. En su primera postulación, su discurso fue un reflejo de ello. Y perdió. Para esta segunda ronda ya aplica la consigna marxista, la de Groucho. Ahora Peña mantiene un discurso ambiguo con respecto a los más disparatados proyectos del populismo criollo, como el de repartir los fondos de Itaipú o ajustar las jubilaciones de la descalabrada Caja Fiscal.

En una posición claramente incómoda para él, enarbola las banderas moralistas y religiosas adoptadas por su movimiento, que pretende erigirse en el custodio de los valores de la familia tradicional cristiana, aunque en sus filas abunden los pecadores contra la fe y el erario público… y su líder construya su poder sobre la base de la venta masiva de cigarrillos en el mercado negro.

En la vereda de enfrente, el candidato oficialista sí pertenece al sector religioso más conservador. El ex pastor Arnoldo Wiens puede meterse cómodamente en el discurso cuasiconfesional con el que el Partido Colorado intenta mantener la atención de su legión de afiliados. A diferencia de Peña, ese es su palo.

La coherencia se desploma cuando va en contra de su visión del Estado. El ex ministro de Obras Públicas también lleva una vida pregonando en favor de un Estado moderno, eficiente, pero limitado a lo estrictamente necesario. El religioso no tuvo el menor empacho, sin embargo, en prometer “coloradizar” el gabinete o poner al Banco Nacional de Fomento, el banco público, a comprar las deudas de los morosos del sistema financiero.

Un discurso de seccionalero duro y una propuesta que si no saliera de su boca sería calificada como un típico delirio de la izquierda.

Ni Peña ni Wiens tienen mucho que ver con lo que hoy pregonan. La puja termina siendo un espectáculo de pantomima donde cada uno asume la posición que esperan sea del gusto de la mayoría, estén de acuerdo o no con ella. Y así, como ninguno baja línea con respecto a lo que realmente piensa, básicamente no hay debate. De hecho, en las cuestiones que sí importan, como en las relacionadas con la economía, básicamente no hay diferencias.

El debate colorado de ficción se contagia al resto de la disputa electoral. Dado que no hay posiciones definidas sobre las cuales discutir, a los candidatos de la oposición les basta con izar las banderas de los cruzados contra la corrupción. Patria o mafia. Nada más que agregar.

El resultado es un largo y aburridísimo internismo en el que los únicos emocionalmente involucrados son los beneficiarios o perjudicados directos de los resultados (los que lucran a la sombra generosa del Estado) y los ingenuos que se creen el cuento de que la disputa guarda alguna relación con la ideología, la moral o la fe. Lo que tenemos es un espectáculo marxista, del mordaz Groucho, no del barbudo Karl.