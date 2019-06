El líder expone su invicto esta tarde

El 12 lleva puntaje ideal, con 18 puntos en seis partidos y espera no dejar esa racha en el Barrio Palomar (partido televisado por Tigo Sports). A la misma hora, Fulgencio Yegros recibirá a Rubio Ñu en Ypané.

Por la Primera B, dos juegos se tendrán hoy, desde las 15.00: Gral Caballero ZC vs. Colegiales y 3 de Febrero RB vs. el líder Martín Ledesma que tiene 16 puntos. Mientras que en la Primera C, también habrá acción por la fecha 6, serán tres juegos desde las 15.00: Benjamín Aceval vs. Humaitá, Sport Colonial vs. Pinozá y 1° de Marzo vs. Gral. Caballero CG.