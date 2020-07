El Kelito suma a Núñez y va por otro

River Plate confirmó la contratación de Jorge Núñez, el mediapunta del Sportivo Luqueño. Hoy con 24 años, Avatar, llega al Kelito, donde Celso Ayala volverá a tenerlo tras dirigirlo en el Auriazul en el 2018. “Llegamos a un acuerdo con él, el salario lo pagará un empresario, y se incorporará al tener los resultados del Covid, posiblemente mañana (hoy) o el miércoles”, anunció Carlos Ortega, presidente de River en charla con FALG (1080 AM).

Ortega adelantó además que van por otro refuerzo, que sería un volante: “El segundo es un buen jugador, lo pidió Chito, no quiero adelantar porque se va a filtrar la información, y ya me pasó con el tema de Raúl Bobadilla (quien se fue a Guaraní)”, dijo entre risas. Por último, aseguró que el técnico Daniel Farrar no demandó al club.