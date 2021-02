El irremplazable valor de “tomar en las manos” la palabra impresa

–¿Cómo se da la recepción de información y el aprendizaje en las personas?

–Nuestros cinco sentidos; visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo son los filtros o vías por las cuales el cerebro es capaz de recibir toda la información que proviene del exterior. El cerebro las recibe y las procesa según la experiencia particular que cada ser humano tiene, y construye su “modelo de mundo”, que es precisamente del que se servirá para pensar, decidir y actuar en lo sucesivo.

Es incalculable la enorme cantidad de información que almacenamos, para luego, por otros procesos exteriorizarlas. ¿Para qué es importante saber esto?, para entender que las personas “operamos” según nuestros sentidos. Algunos operamos más desde lo visual, otros desde el auditivo y otros desde el kinestésico (olfativo y gustativo se vinculan al kinestésico). Así, podemos entender el motivo por el que muchos aprenden más viendo o leyendo, otros escuchando y otras personas haciendo o poniéndose en práctica.

–¿Cuál sería el impacto para estas personas más cercanas al conocimiento kinestésico el no contar con la opción de un formato impreso?

–La PNL ofrece presuposiciones (algo que debemos asumir como verdadero para que se cumpla en nosotros) y una de ellas expresa que “no existen sustitutos para los canales sensoriales limpios y abiertos”. Es decir, si no los utilizamos y desarrollamos perderíamos mucha de sus habilidades y si no tuviéramos un sentido otro sería incapaz de reemplazarlo. Al no realizar prácticas que limpian, estimulan y desarrollan nuestros sentidos, perdemos canales que de forma única colaboran en el constructo mental de cada individuo.

–Entonces afecta los niveles de acceso a información...

–En efecto, la información que nutre al cerebro se vería en cierta manera disminuida a falta de experiencias que solo se logran tomando en las manos el papel, sintiendo su textura, viendo sus colores, percibiendo aromas característicos del material utilizado para su fabricación.

Un ejemplo en base a mi experiencia docente, cuando solo escuchamos lo que se dice, tenemos posibilidad de aprender hasta el 10% de lo captado, al escuchar y leer las informaciones, el porcentaje aumenta al 15%. Si escuchamos, vemos, leemos, escribimos, hablamos, compartimos y realizamos las dinámicas, la posibilidad de asimilación, aumenta, hasta el 95% de toda la experiencia.

–¿De qué formas contribuye la conservación de la transmisión de la palabra en formato impreso, y, de qué forma se compara con las demás opciones de lectura?

–Creo que los beneficios del formato impreso son únicos e irremplazables, por las razones expliqué más arriba. No obstante, sería injusto compararlos con otras formas de acceso a la información en cuanto a las bondades que aporta en el enriquecimiento de nuestras experiencias sensoriales se refiere.

La tecnología da nuevas opciones que facilitan el acceso a la información de forma veloz, traen nuevas formas de experiencias que aportan para formar nuevos constructos mentales, pero son diferentes en varios aspectos, a cuando tomamos en nuestras manos un libro, periódico o revista de tipo impreso.

Como ejemplo, leer la Biblia en tu tableta o ebook no permite sentir el papel que es extremadamente delgado, liviano y de tono opaco; el de la Biblia es un papel muy especial, hecho en parte de algodón y lino, que se trata con delicadeza y mucha suavidad.

Tanto el papel como la tinta despiden un sutil aroma que lo caracteriza de forma especial. Al tomar un libro con éstas cualidades, se experimenta una sensación que muchos no pueden explicar, pero lo perciben y lo disfrutan inconscientemente.

Podemos decir que en estos casos el cerebro se acondiciona y condiciona a comportarnos de una manera diferentemente única e irremplazable.

–Como profesional de la docencia en la comunicación neurolingüística, ¿considera que siempre es mejor tener mayor cantidad de opciones cuando se trata de acceder a la información?

–Me considero una personas con apertura mental, entonces busco descubrir las nuevas experiencias que tanto la naturaleza misma como el hombre, en su capacidad creadora, producen y proveen para nuestros beneficios. Por lo general no soy de quienes dan consejos, más bien me encanta sugerir y brindar opciones cuando me lo piden, esto, con el propósito de apoyar en las decisiones que cada quien necesita tomar para encaminarse a los resultados que esperan lograr.

–En este contexto de opciones, ¿Le parece válido que el formato impreso mas bien se complemente con los digitales, en vez de ser suplantado por ellos?

–Tener opciones de acceso al instante a datos ilimitados por los medios tecnológicos digitalizados ciertamente aporta para avanzar, enriqueciéndonos con información.

Por su parte, las lecturas por medios impresos nos brindan información, ricas en experiencias sensoriales variadas.

Me permito compartir una herramienta que utilizamos en Programación Neurolingüística, y que busca dar asertividad y ecología a la toma de decisiones, y que puede servir para este y todos los momentos de necesidad.

Entendamos por asertividad “aquello que no es pasivo ni agresivo, simplemente asertivo o en su justo medio”. Por ecología “aquella en la cual se produce una relación en la que todos ganamos”.

Cuando nos encontramos ante una dicotomía, por ejemplo: ¿Cuál mecanismo utilizar para informarme, el digital o el impreso?, antes de responder, tomemos un breve tiempo para analizar las ventajas y desventajas que tienen ambos medios en relación a mi situación y contexto actual.

Seguidamente, apliquemos esta herramienta, que consiste en formular y responder, a su vez cuatro preguntas; la primera, ¿quiero esto?, luego ¿me gusta?; tercero, ¿me conviene? y cuarto, daña a terceros?

Las respuestas darán al que lo practica, información valiosa para tomar una decisión teniendo en cuenta su modelo de mundo, circunstancias, situación y esa será su decisión más asertiva.