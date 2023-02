El Gobierno debe respuestas a las familias de los secuestrados

Por eso, una vez más ha sido la familia de uno de los secuestrados, Félix Urbieta, quien ha tenido el valor para dirigirse a los captores implorando humanidad. “Me dirijo implorando humanidad. El tormento para nuestra familia no cesa y cada día despertamos con el vacío que ustedes nos dejaron. Solo pedimos piedad, que nos hagan saber si sigue vivo o si ya no está en este mundo. Solo hágannos saber, no pedimos nada más”, suplicó ante las cámaras la hija menor de Urbieta.

Integrantes del grupo Ejército del Mariscal López (EML) se llevaron a la fuerza al ganadero de la estancia Dos Hermanas, ubicada en Belén, Concepción, un 12 de octubre del 2016, hace ya 6 años. La primera prueba de vida se dio 15 días después del plagio y siguieron apareciendo solo hasta febrero del 2017.

El año pasado, el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta había dicho que el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo no puede reclutar a nuevos integrantes, por lo que se ven obligados a refugiarse en comunidades indígenas, y sostuvo que el grupo criminal “está derrotado estratégicamente”, aunque tuvo que reconocer que su actual fuente de financiamiento es el denominado impuesto revolucionario obtenido mediante amenazas, a ganaderos y productores. Una prueba más de su absoluta incompetencia.

A la FTC se le concede cada año un promedio de USD 14 millones de dólares, y sus resultados son nulos. De hecho no han sido capaces siquiera de llevar tranquilidad a las comunidades del Norte del país, sino todo lo contrario.

Una investigación académica había advertido sobre ciertos patrones de violencia y abusos por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta y la Fiscalía, en comunidades de San Pedro y Concepción, en el marco de la lucha contra los grupos armados que iban desde ejecuciones extrajudiciales hasta tortura, pasando por allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias. El trabajo, titulado Topáke violencia nórtepe, fue realizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip-Py), con apoyo de la organización Serpaj y el financiamiento de la agencia sueca Diakonia.

Uno de los primeros casos de secuestro en el Paraguay se produjo hace 50 años. Se trata del secuestro del empresario anglo-argentino Duncan Martin en Zeballos Cué, sucedido en 1973 se considera como el primer rapto con fines extorsivos del país. Luego, con la aparición del EPP, estos hechos se multiplicaron.

Actualmente hay otros dos secuestrados sobre los cuales no hay noticias.

Uno de ellos es el suboficial de Policía Edelio Morínigo, quien además es considerado como el secuestro más largo de la historia del país, el que ya dura 8 años, un total de 3.155. Otro es del ex presidente Óscar Denis, quien lleva secuestrado dos años, un total de 897 días; y la lista se completa con el ganadero Félix Urbieta, quien ya cumplió 6 años, un total de 2.325 de secuestro.

Mientras las instituciones no ofrecen respuestas a las familias de los secuestrados, el país ha comenzado a vivir una nueva modalidad de terror, los secuestros exprés.

El Gobierno no puede dejar sin respuestas a las familias de los secuestrados como tampoco puede ignorar el hecho de que por su incompetencia la lucha contra estos delincuentes es un fracaso.