El Fisco bloquea el RUC a RGD y no podrá facturar hasta pagar la mora

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informó que se determinó el bloqueo del RUC a Ramón González Daher (RGD) por incumplimiento del acuerdo extrajudicial por evasión de impuestos.

La Administración Tributaria explicó que, tras el convenio homologado por la Justicia en mayo pasado, se había activado el RUC de forma provisoria al miembro del poderoso clan luqueño. No obstante, como el ex dirigente deportivo no pagó el adelanto de USD 1,5 millones en junio ni tampoco una sola cuota del financiamiento pactado, se decidió nuevamente bloquear este documento y no se le renovó el timbrado. Con esto, RGD queda prácticamente vedado a nivel comercial y financiero, ya que no podrá facturar legalmente por sus operaciones ni obtener financiamiento del sector financiero oficial al no contar con el certificado de cumplimiento tributario. A la fecha, la mora es de aproximadamente USD 2,1 millones. La SET recalcó que si ese saldo es cancelado, se podría levantar la sanción. EL CASO. RGD y el Fisco habían llegado a un acuerdo en mayo pasado, por el cual el miembro del poderoso clan luqueño aceptaba una sanción de USD 10 millones por evasión de impuestos. El hermano de Óscar González Daher, ex senador colorado y hombre fuerte del cartismo, había pactado hacer un adelanto de USD 1,5 millones en junio y los USD 8,5 millones restantes debían ser cancelados en 60 cuotas corridas e iguales. Sin embargo, pese a que el embargo a sus cuentas se realizó recién en julio, ni siquiera el adelanto fue cancelado. Hace unos días se informó que RGD retiró USD 100.000 de sus cuentas, pero tampoco abonó un solo guaraní, por lo que la SET ya accionó ante la Justicia para cancelar la mora. La investigación a Ramón González Daher había comenzado en 2019, luego de conocerse las supuestas inconsistencias por unos USD 1.000 millones que afectaban su hermano, el ex senador Óscar González Daher. En principio, la Administración Tributaria había hablado de una sanción de USD 25 millones al ex titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF); sin embargo, durante el proceso de sumario realizado por los fiscalizadores se cotejaron los datos con las documentaciones presentadas por el investigado y se determinó finalmente que el monto era de USD 10 millones. A la par de la investigación tributaria, RGD está siendo procesado por supuestamente cometer usura y lavado, ya que se descubrió que lideraba un esquema en el que prestaba altas sumas de dinero a personas necesitadas y cobraba intereses que llegaban casi al 100%.



Reporte reveló frondoso historial

Un reporte remitido por el Ministerio de Hacienda al Poder Judicial días atrás reveló el frondoso historial que tenía Ramón González Daher en el Fisco por evasión.

De acuerdo con el informe al que accedió este diario, pese a que RGD tiene USD 87 millones en sus cuentas bancarias, no pagó lo correspondiente al impuesto a la renta de las actividades comerciales, industriales y de servicios (Iracis) y al impuesto al valor agregado (IVA) entre el 2014 y el 2018.

En cuanto al Iracis, el miembro del poderoso clan luqueño llegó a evadir G. 17.747 millones entre la imposición tributaria, mora, intereses y multas.

Con respecto al IVA, el documento indica que evadió casi G. 53.000 millones. En este impuesto, que se paga sobre las transacciones comerciales o por la prestación de servicios, se detectó que el ex dirigente deportivo no pagó lo que correspondía por al menos 58 meses de manera consecutiva, de enero del 2014 a octubre del 2018.

En Iracis, el monto máximo evadido por Ramón llega a los G. 7.602 millones y equivale al ejercicio 2016; mientras que en el IVA sobresale el monto evadido en 2015, por valor de G. 32.838 millones. Ambos periodos corresponden a la administración del ex presidente Horacio Cartes (ver la infografía).