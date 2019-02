El éxtasis de las pantallas célibes

Ni uno solo. El ómnibus va a tope y, en donde miro, no encuentro a uno solo de los pasajeros con la cabeza erguida. Todos apuntan la frente hacia abajo, incluidos quienes viajan de pie: miran una pantalla. Hay decenas de ellas, luminosas como fuegos fatuos en medio de la penumbra del pequeño bus de la Línea 30. Fuera, en la bullente intersección de Aviadores del Chaco, España y San Martín, chorros de luz se derraman de otras gigantescas pantallas publicitarias, enclavadas entre los edificios. Pasar por allí de noche es darse cuenta de que la opacidad es algo a lo que la sociedad mercantil contemporánea –el régimen neoliberal global– le tiene fobia, un profundo miedo a quedarse a oscuras, en un pasado previo al capitalismo, a la electricidad.

La vida hoy es lo que sucede en y frente a una pantalla. Se busca su luz, su explosión de colores, porque nos refleja. La televisión casi nunca nos regaló esa posibilidad: vernos en ella, dejar nuestra marca en su prístina superficie. Es la novedad inteligente de la época de la inteligencia artificial. Cada uno cuida su smartphone como si en ello se le fuera la vida, a veces literalmente: la ciudad es el lugar en donde el ciudadano camina y lleva en el bolsillo o en la cartera algo que vale más que todo lo tiene encima, mucho más. Es algo acaso inédito. Nunca antes las personas habrán trasladado consigo, al mismo tiempo, tamaño valor y tamaño miedo por perderlo.

En una raito noberu –género literario japonés emparentado al pulp fiction norteamericano, traducido como novela ligera– Touya Mochizuki es un adolescente que muere asesinado, accidentalmente, por Dios. Este se apresura a enmendar su desliz divino y lo resucita. Pero no puede devolverlo al viejo mundo que habitaba, sino solo a uno mágico en el que el Touya desarrolla sus aventuras. Solo tiene una solicitud a ese personaje falible que es Dios: que le permita llevar consigo su teléfono inteligente. En otro mundo con mi smartphone sería la traducción castellana (que existe en inglés) de las de historias ilustradas por Eiji Usatsuka y escritas por Patora Fuyuhara, publicadas por entregas. En un país como Japón, en donde ya en 2008 el 31% de los estudiantes de escuelas primarias tenían acceso a un teléfono móvil, la mayoría con internet, no es ni mucho menos extraño, sino en todo caso sintomático, que el personaje de la serie le pida a Dios conservar, antes que cualquier otra cosa, su smartphone aundespués de muerto. De hecho, la trama se basa también en que ese teléfono es el único medio que tiene para comunicarse con el mundo de los vivos: quien no tiene teléfono está muerto.

En un libro que quizá hoy tenga más actualidad que cuando se publicó, La transparencia del mal. Ensayo sobre los fenómenos extremos (1990), Jean Baudrillard previó los efectos antropológicos de una civilización dominada por la inteligencia artificial (“Si los hombres crean o imaginan máquinas inteligentes, es porque desesperan secretamente de su inteligencia...”, escribió). Tras la pantalla o en ella, dijo, no está el Otro, sino uno mismo: mirándose frente a un espejo. Ni siquiera se busca a un interlocutor. “La pantalla interactiva transforma el proceso de relación en un proceso de conmutación de lo mismo en lo mismo”, aseguró. Y se preguntó con retórica, finalmente, por qué es necesario hablar –lo que supondría interlocución y comunidad–, cuando es fácil solo comunicar. La pantalla es así un éxtasis masturbatorio ante una máquina célibe, como llamó a la inteligencia artificial: sin pasión.