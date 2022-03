El EPP debería saber dónde está Lichita, dice Beatriz Denis

Al respecto, Beatriz Denis aseguró que se puso en contacto con las autoridades, que le manifestaron que no tienen información sobre la adolescente.

“Yo llamé a las autoridades, hablé con el ministro del Interior, pero no saben ni sabemos nada de Lichita. Lo que sabemos es que papá fue secuestrado por el tío de ella. También queremos saber dónde está. Dicen que Liliana fue la que la llevó hasta ahí y ella es quien sabría sobre ella. Nosotras estamos más que interesadas en encontrarla”, expresó Beatriz a Última Hora.

La hija de Óscar Denis aseguró que como familia ellos saben lo que es no tener cerca a un ser querido y dijo que ellos son los más interesados en saber sobre Lichita.

“A papá lo secuestraron, pero a Lichita la llevaron al monte, ellos la expusieron. Si la niña está en el monte con personas que habitualmente secuestran a personas, está en peligro. ¿Por qué estaba en el monte? ¿Quién la llevó hasta ahí?”, expresó.

Beatriz Denis dijo que desde un comienzo apoyaron la búsqueda de la menor denunciada como desaparecida, ya que este podría ser el camino para poder llegar a información sobre su padre.

“Según se dice es Laura Villalba quien la habría llegado al lugar, por lo que sabemos nadie la secuestró, estaba en el monte expuesta. Ella es quien debería saber dónde está Lichita. Lo que sí sabemos es que a papá lo secuestraron”, dijo.

Beatriz Denis pidió nuevamente al EPP que se comunique con ellos para darles información sobre el paradero de Óscar Denis.

“Sabemos lo que es no tener a un familiar querido, es agobiante, es un calvario que no esté en el seno familiar. Seguimos con la esperanza de volver a encontrarlo, seguiremos rogando a esta gente que nos digan dónde esta papá”, expresó.

Doña Obdulia también pide información

Obdulia Florenciano, madre de Edelio Morínigo, aseguró que es grave la denuncia que realizan los familiares del EPP, que afirma que la FTC tendría retenida a la joven. No obstante aseguró que no puede afirmar que eso sea real.

“Las autoridades aseguran que no saben nada de la joven. Todas las personas con las que hablé me dicen que no saben su paradero. A nosotros nos cae el problema por que esperamos que nos den información, pero tampoco podemos asegurar que ellos (FTC) la tengan secuestrada. Las autoridades nunca mencionaron sobre alguna búsqueda”, dijo.

Doña Obdulia reiteró, una vez más, su pedido al EPP para que le digan dónde está su hijo.

“Yo quiero una vez más pedirles que dejen de torturarnos y que nos den la información sobre dónde están Edelio y Óscar Denis. Esto es como una tortura, me da mucha impotencia y esperamos que alguna vez nos digan algo certero”, mencionó.

Los miembros de la banda piden información del paradero de la adolescente Carmen Elizabeth Lichita Oviedo Villalba, hija de los líderes de la banda, Carmen Villalba y Alcides Oviedo, y a cambio, aseguran que brindarán datos sobre Edelio Morínigo y Óscar Denis.

Carlos González, uno de los tres desaparecidos desde el 5 de marzo pasado en Yby Yaú, sirvió de vocero del grupo criminal para hacer llegar el planteamiento.

Edelio Morínigo está secuestrado desde el 5 de julio de 2014, mientras que Óscar Denis fue secuestrado el 9 de setiembre de 2020.