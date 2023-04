El diseño de las páginas de Última Hora, una rica historia

Hablar del aspecto visual de un periódico es como tocar las fibras correspondientes a la imagen y la identidad del material.

En estas cinco décadas de historia, Última Hora tuvo varios talentos en ese ámbito y en distintas épocas.

Tomando como referencia el Logo del periódico, encontramos a Miguel Sosa, uno de los ex jefes del área de Diseño de ÚH, quien ingresó en la época del primer logo del diario, el original diseñado por Fiorello Botti.

“Trabajaba primeramente como dibujante del Suplemento Escolar tipo freelance, al poco tiempo me ofrecieron ser diagramador (palabra utilizada para ese oficio) de páginas del diario. Desafío que acepté sin dudar y en el que me inicié en el año 1984”, indica Sosa.

Las páginas se diseñaban en un papel del mismo tamaño del diario, en el cual se indicaban los espacios correspondientes a títulos, textos, fotos, epígrafes, ilustraciones, etc.

Los textos periodísticos eran “tecleados” en máquinas de escribir, “y nosotros hacíamos la conversión de extensión de cantidad de letras a centímetros que iban a ocupar en la página. Los textos pasaban a una sección denominada Fotocomposición y eran nuevamente tipeados para convertirlos al formato necesario para armar las páginas”, detalla.

En ese entonces existía una sección titulada Armado de páginas, donde interpretaban los diseños hechos a lápiz y procedían a componer las páginas.

PRIMER CAMBIO DE IMAGEN

El primer cambio de imagen de ÚH estuvo protagonizado por Enrique Marini (+), Mario Casartelli, Eligio Torres Ligier, René González (+) y Miguel Sosa. En ese momento nació el segundo logotipo de ÚH.

“Este rediseño marcó una época en la que el diario Última Hora se presentaba y diferenciaba como un medio intelectual y de aspecto ordenado. Se había instalado el uso de ordenadores y de a poco se migró hacia el diseño digital. Aunque la transición no fue total en el área de diseño, sino en el de armado de páginas, al que se denominó Paginación”, describe Miguel Sosa.

Es decir, el diseño seguía realizándose en papel. Transcurrido cierto tiempo llegó el cambio propuesto por Innovation, que revolucionó por completo lo realizado hasta entonces.

El cambio se dio no solo en imagen, sino también en el modo de redactar y presentar las noticias. Se crearon espacios denominado Balcones y las informaciones se medían en tiempos de lectura, debían ser más breves.

“A mi entender, creyeron interpretar la idiosincrasia de nuestra gente, y no fue así. Muchos protestaron por el cambio abrupto de imagen, que al principio era como un mosaico de Microinformaciones. Con líneas gruesas y excesivo uso de colores”, subraya Sosa, quien antes de Innovation fue designado jefe de Diseño.

GRAN DESAFÍO

Marcelo Ramírez, actual jefe de Diseño, se inició en Última Hora en el año 1992 en el área de Paginación, “en la época en la que las páginas primero pasaban por los diagramadores y luego por los paginadores.

“Los diagramadores eran quienes ‘rayaban’ el papel de diagrama, hacían el bosquejo, modelo de página que querían los periodistas y después los paginadores copiábamos en la plantilla que teníamos en la computadora”, recuerda.

Para el actual responsable del área fue un gran desafío la tarea, pues en ese momento no había mucha tecnología, “pude avanzar gracias a la paciencia de Francisca Ramírez (su hermana) y Miguel Sosa, quienes me explicaban el uso del programa. Siempre me encantó hacer lo que hasta ahora hago, por eso les digo a los que pasaron por la sección que no se aprende si no le ponés ganas y amor a lo que hacés”.

El actual jefe de Diseño de ÚH manifiesta que en la época Innovation, en la que se cambió el diseño, desde el logo hasta la tipografía y los colores que se utilizaban, “solo trabajaron con los diagramadores y después, como se dice ‘cuando las papas quemaban’, ahí entrábamos los paginadores a hacer maquetas porque manejábamos el programa de ese momento y pudimos salir para la fecha indicada”. Sin embargo, ese diseño no duró mucho y después le tocó realizar de manera solitaria el bosquejo actual del diario. “Sin ser un diseñador académico, hice todos los cambios como intuía que le gustaría a la gente, con la ayuda de Boby, un genio argentino conocedor de diario. Creo que lo hice bien, pues seguimos con el mismo diseño”, añade.

PACIENCIA Y CONSTANCIA

Claudio Riveros es uno de los diseñadores más antiguos de ÚH, y pasó por varias etapas del diario. De su paso por el área destaca que para estar en ella se debe tener mucha paciencia y constancia, sobre todo en los momentos de cambio. De la década de los 90 destaca la experiencia de la transición a la era tecnológica. “Fue toda una renovación”, dice. De la actualidad rescata la facilidad que proveen los distintos recursos tecnológicos para realizar la tarea.