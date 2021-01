El desafío de vencer a la corrupción y crisis económica en año electoral

Pese a lo incierto del Covid, los intentos de estafa no descansaron y, para peor, todos quedaron impunes. El escándalo por las compras fallidas de los insumos chinos y otros casos que salpicaron a la gestión de Mario Abdo terminaron con tibias sanciones. El presidente de la República deberá limpiarse la cara y buscar por todos los medios frenar los intentos de corrupción.

La politóloga Milda Rivarola sostiene que el Partido Colorado busca hacer discursos ideológicos, con el fin de desviar la atención de cosas realmente importantes. Mencionó que el panorama para este año que comienza no es bueno, habida cuenta de los recursos que ya se dilapidaron en plena pandemia.

“En cuanto a la pandemia, nosotros estamos en un pico en el que nunca estuvimos, de cualquier manera el panorama es feo, ya se endeudó el país, ya se gastaron los recursos en otra cosa, los hospitales están al límite, no sé cómo va a reaccionar el Estado ante el prolongamiento de esta pandemia y ante el comportamiento de la gente. Va a ser un año muy problemático, habría que hacer discurso de ideología, el PSOE decía eso, hay que hacer discursos así, los colorados están en eso, están haciendo discursos insólitos, están fabricando ideológicas y tratando de agitar con violencia a la población, para distraer a la gente, es una política de distracción, es una burla, pero funciona, a falta de soluciones hacen ideologías”, sostuvo.

AÑO ELECTORAL. Por su parte, el analista político Marcos Pérez Talia mencionó que este año están las elecciones municipales y las internas de los partidos políticos. Dijo que la oposición quedó disminuida por falta de fondos, habida cuenta de que no cobraron subsidios el año pasado por la pandemia. Pérez dijo que otro desafío es el tema de las vacunas, que ya comienza a generar cierta preocupación.

“Estuve leyendo que el tema de las vacunas también está generando alguna preocupación. A Paraguay le sobran tan pocos recursos para la inversión y para atender emergencias que no tenemos la posibilidad de salirnos del programa Covax y comprar las otras vacunas, como ya lo está haciendo, por ejemplo, Argentina. Sin olvidar que requieren cierto nivel de infraestructura que no tenemos. El 2021 es también un año político porque se renuevan autoridades municipales. Como el Gobierno decidió no pagar en 2020 los aportes y subsidios a los partidos, la capacidad de estos quedó disminuida, especialmente, la de los de la oposición”, aseguró.

Indicó que “los partidos políticos son actores fundamentales del sistema político y la duda es: ¿cómo harán, sin un año entero de financiación, para cumplir cabalmente sus roles que demanda una democracia? Sin embargo, este problema no tendría el partido de Gobierno, ya que sigue poseyendo dos importantes fuentes de financiación: la generosa fortuna de uno de sus líderes y el aparato del Estado”, sostuvo.