El desafío: Construir gobernabilidad y demostrar lucha anticorrupción   

Por eso considera clave el nivel de protagonismo que tendrá en el nuevo gobierno Horacio Cartes, mentor de la candidatura de Peña y actual presidente del Partido Colorado, para la gobernabilidad e ingobernabilidad.

Además, considera central la edificación de acuerdos en su partido, tarea que no considera fácil, dadas las posiciones antagónicas entre el movimiento Honor Colorado y Colorado Añetete, del saliente presidente Mario Abdo Benítez.

En cuanto a los obstáculos, menciona los problemas urgentes en términos sociales, económicos y de seguridad del país. “El Gobierno tiene el imperativo de resolver su interna y encontrar un margen para llevar a cabo su programa. La gobernabilidad interna entonces es central, dada la situación de mayoría que tiene el Partido Colorado en el Congreso”.

Como señal de esperanza a toda la ciudadanía dice que la definición del gabinete es un indicador de la forma que tendrá el gobierno. “Asimismo, la explicitación de sus principales metas puede ayudar a dar calma a los diferentes sectores sociales. Pero entiendo que la estabilidad que puede construir es lo central”, enfatiza.

Para Sara Mabel Villalba, doctora en Procesos Políticos, una primera señal de Peña a nivel discursivo debe ser incluir como sus potenciales receptores a todos los paraguayos, “no solo al Partido Colorado”, y que conformar un gabinete que sea inclusivo con las diferentes fuerzas de la oposición. Ella advierte sobre el peligro de la concentración de poder, “que siempre existe con un partido que ha estado 70 años en el gobierno”.

“Cuando referentes de un mismo partido ocupan los cargos más importantes en un determinado gobierno, eso genera una concentración de poder. Y esta es una gran limitación para el sistema democrático”, insiste.

Para Esteban Caballero, cientista político, por más que Santiago Peña haya subido a la política a través de su mentor (por Horacio Cartes), “no puede, para nada, quedar apartado de todo lo que es el proceso anticorrupción y combate al narcoestado”.

Recuerda que el presidente electo durante la campaña electoral prometió “realizar una limpieza”, pero de lo que se duda es si tendrá la capacidad de hacerlo.

Agrega que es importante que garantice la democracia, que les hable a todos los paraguayos, que mantenga al país dentro del marco del pluralismo, el derecho y el respeto a las libertades públicas en las que se va a encontrar con voces disidentes que pueden tener demandas a las cuales va a tener que escuchar. Caballero dice que Peña no es un candidato que encaja bien con la tendencia progresista que tiene Lula, en términos de crear o fomentar la integración regional y, sobre todo, que apunte más a una relación con China y ya no con Taiwán. Peña tiene que ver cómo priorizar el gasto y realizar las reformas necesarias para hacer que el Estado tenga una mayor capacidad de inversiones y enfrentar rezagos importantes en infraestructura, calidad de los servicios y seguridad jurídica

Peña va a tener que trabajar de cerca con los dos movimientos principales de su partido en el Congreso. Esteban Caballero, cientista político.

Si hay una mayoría de la ANR en ambas cámaras será un gran desafío que exista un control entre los poderes. Sara Mabel Villalba, politóloga.

Mandatarios y embajador felicitan a Peña, apenas confirmada la victoria

El presidente argentino, Alberto Fernández, tuiteó que se comunicó telefónicamente con el presidente electo Santiago Peña, para felicitarlo por su triunfo en Paraguay.

“Saludo afectuosamente a todo nuestro pueblo hermano y les deseo un gran futuro. Latinoamérica debe unirse, la integración es el camino”, expresó.

El mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, felicitó a Peña por medio de un tuit: Felicitaciones @SantiPenap. Vamos a continuar trabajando junto con el Paraguay para complementar nuestras economías. Confiamos en potenciar en conjunto nuestra región para abrirnos al mundo”.

El presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, también saludó a Peña vía tuit. “Parabéns ao presidente eleito do Paraguai @SantiPenap

pela vitória nas eleições. Boa sorte no seu mandato. Vamos trabalhar juntos por relações cada vez melhores e mais fortes entre nossos países, e por uma América do Sul com mais união, desenvolvimento e prosperidade”.

Gabriel Boric, presidente de Chile, expresó sus felicitaciones al presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, “por su triunfo, y a todo el pueblo paraguayo que participó en las urnas. Sigamos trabajando juntos para estrechar las relaciones entre nuestros países y toda América Latina”.

Por su parte, el embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, felicitó al pueblo paraguayo por otra jornada cívica participativa, y al presidente electo.

“Seguiremos trabajando juntos en el fortalecimiento de nuestras excelentes relaciones bilaterales y promoviendo la transparencia y una democracia inclusiva”, escribió.

En su cuenta oficial de Twitter, la Embajada de Taiwán en Paraguay expresó sus congratulaciones al pueblo paraguayo, “que muestra al mundo el poder democrático de los ciudadanos a través de sus votos. Felicitamos al Presidente electo @SantiPenap

y vicepresidente electo @AllianaPedro. Seguiremos trabajando en esta relación fructífera de socios de prosperidad”. El tuit incluye un flyer donde resalta “Felicidades Paraguay” y los nombres de Peña y Alliana.