El COP aguarda nota del presidente Abdo

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sorprendió ayer al mundo deportivo nacional al anunciar que “hay posibilidad de organizar los Juegos Odesur Asunción 2022”, después de que en julio pasado habían anunciado la renuncia a la sede.

“Hay posibilidad, se está estudiando. Dimos la instrucción para que se estudien los números. Al comienzo teníamos los números y un contrato que nos obligaba a hacer inversiones que a lo mejor no era razonable, atendiendo al momento que estamos viviendo. Como todos saben tuvimos una recaudación menor de lo esperado, entonces no queríamos entrar en un compromiso que no podíamos cumplir, pero se están haciendo los ajustes y vamos a hacer una evaluación de vuelta, una vez que culminemos este estudio ”, dijo Abdo ayer en la SND.