“El control que se hace ahora a los partidos es meramente documental”

–¿Por qué se considera importante conocer de dónde proviene la financiación de las candidaturas?

–Porque estos políticos electos son los que van a determinar el destino del país.

En este caso es muy importante para las municipales porque se van a elegir más de 250 intendentes. Es importante saber de donde viene el dinero con el que financia su campaña ese intendente, porque si está viniendo de sectores como del narcotráfico o por hechos de corrupción, ¿qué es lo que se puede esperar de esa autoridad? Esa comunidad en la cual debe ejercer sus facultades estará sometida nuevamente a una autoridad que está presa de un grupo de personas no gratas y quien sufre nuevamente es la ciudadanía.

–¿Cuál considera que debe ser el rol de la ciudadanía en este momento?

–La ciudadanía debería empoderarse de saber de dónde viene el dinero del candidato porque eso en gran manera va a determinar el accionar de ese candidato.

–¿Cuál es el escenario vigente en cuanto al control de los recursos en las campañas electorales?

–Nos percatamos que en las leyes vigentes no existe un control en tiempo real de los recursos utilizados y como consecuencia en la rendición de los partidos, se vio que muchos partidos han rendido sobre gastos realizados montos inferiores a lo que realmente visibilizamos en los medios de comunicación, en las redes, en las calles. Nos percatamos de que en realidad el control que se hace luego de las elecciones es meramente documental y nos perdemos esa etapa de tiempo real donde vemos que es lo que realmente se gasta.

–¿Qué precisamente se pretende con las modificaciones propuestas?

–Nosotros proponemos que cada candidato de cada partido o movimiento haga una rendición al inicio, a la mitad, y al final de la campaña sobre los ingresos, el origen de los mismos, quien le está dando el dinero, con la identificación correcta; así también los gastos en los que se incurrió. El movimiento o partido, luego comunica eso al TSJE para su publicación y verificación. En ese sentido, esta ley apunta a la trazabilidad, al origen del dinero, a la transparencia y a un control en tiempo real.

–¿Con el desbloqueo de listas cada candidato deberá informar sobre cómo financia su campaña?

–El desbloqueo lleva a que las campañas sean mucho más individuales. En una lista de candidatos a senadores los 45 tendrán posibilidad de llegar de igual manera. Cada uno va a conseguir sus recursos para financiar su campaña y lo que está vigente es que cada partido rinde cuentas al final de la campaña. Con el desbloqueo, todos los candidatos son votables para ganar la elección. Ya no hay candidatos rellenos y cada uno decide por el candidato de su preferencia.

–¿Cuál será el papel de la Seprelad con esta normativa?

–El proyecto también contempla que los partidos y movimientos se conviertan en sujetos obligados conforme a la Ley 1015 de lavado de dinero. De hecho los partidos están vistos como organizaciones sin fines de lucro y esta categoría tiene su reglamentación de Seprelad, pero es muy genérica. Se pretende que en forma específica los movimientos y partidos políticos sean una categoría y que tenga una regulación de la Seprelad de forma específica. En esa regulación, al convertirse en sujetos obligados, la Secretaría de Prevención debe verificar los fondos de cada candidato. Si detectan que un aporte es sospechoso porque no condice con los niveles de reglamentación que se establece en la documentación, se reporta como una operación sospechosa.

–¿Qué hay del presupuesto?

–La Secretaría de Prevención de Lavado tiene un bajo presupuesto anual, pero así como hay recursos para controlar nuestras redes, debe haber para controlar a los políticos. Si de verdad queremos hablar del control del lavado de dinero tiene que haber los elementos necesarios.

–¿Cómo ve el panorama en la Cámara de Diputados para estudiar el proyecto?

–No hay mucha esperanza de que se lleve a cabo la sesión y si se lleva a cabo no hay esperanza de tener los votos necesarios pero vamos a plantear hasta el último momento. Ese día vamos a saber efectivamente lo que va a ocurrir para que pueda ser aplicable en las municipales.

–¿Qué le mencionaron sus colegas colorados?

–Escuché que Basilio Núñez va a pedir la postergación de la sesión y dice que el proyecto es inaplicable.

Acá en la Cámara de Diputados, cuando algo se quiere aprobar nada importa, no importa si hay dictamen en contra, pero cuando no quieren aprobar algo, utilizan la palabra inaplicable. Está la decisión política, que es la que prima. El proyecto se presentó hace un mes. El pedido de sesión ya lo pedimos también el año pasado. Todo el mundo sabe que existe este proyecto.

–En síntesis no hay interés por parte de los colorados...

–Yo invité a todos a las reuniones, pero nos dicen que no van a poder o simplemente no responden. También nos dicen que es inaplicable el proyecto, pero entonces sentémonos a ver como podemos hacerlo aplicable. Dependemos de los votos. Un sector preguntó despectivamente quién soy yo para presentar el proyecto si pertenezco a un partido pequeño. Esta no es una cuestión de partidos pequeños o grandes, esto es algo que atañe a todos los ciudadanos para saber como son financiados sus candidatos. La gente está harta de los políticos pero los políticos debemos dar los pasos necesarios para transparentar nuestra gestión.