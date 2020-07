“El Clausura con liguilla es impracticable”

Los presidentes de la Primera División se reunieron con el presidente Robert Harrison de la APF, analizaron los calendarios deportivos, y como resultado dio que el Torneo Clausura como se estaba manejando, no se podrá jugar

El Clausura se estaba comentando que sería a una rueda con liguilla, con la agenda marcada por la Conmebol: Con Eliminatorias, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, los tiempos se acortaron y la liguilla será algo impracticable.

“Las fechas previstas complican muchísimo que se de el Clausura como se estaba dando, hay que hacer un nuevo formato, un nuevo pensamiento, ver otra forma para que el torneo Clausura termine dentro de este año”, apuntó Miguel Figueredo, presidente de Sol de América en contacto con El Extra de Fútbol a lo Grande, por Radio Monumental y NPY.

A eso sumó Figueredo: “Prácticamente es impracticable, porque hay muchas variantes que hay que ver, se puede dar que un campeón puede estar descendido y no puede participar por reglamento de Conmebol en las copas. (...) La propuesta que se estuvo barajando hoy (ayer) es que se juega a una rueda, le quitará emoción, pero no queda de otra, le buscamos la vuelta y no le encontramos, es una de las alternativas, hasta ahora la más fuerte”, deslizó.

Todo esto deberá ser tratado en el próximo Consejo de Presidentes, además de oficializar que el código disciplinario temporalmente a raíz del protocolo Covid que se incluirá dentro del reglamento general de competiciones hasta el final de la pandemia.

Certezas. Otro aspecto informado es que el contrato con la firma Puma para ser la que vista a la Albirroja está firmado. Además se aprobó el balance financiero del ejercicio anterior, y se dio casi por sentado que este año no se jugará la Intermedia, fútbol femenino y futsal.

En cuanto a la renovación del contrato televisivo, Harrison quedó en confirmar una reunión extra donde se dará a conocer la propuesta de la firma Tigo que según Figueredo tendrá un 2020 y 2021 con mismas condiciones económicas y el 2022 y 2023 con mejoras.