El Ciclón retoma labores recibiendo fuerte crítica

CRíTICO. Daniel Correa, ex integrante del departamento fútbol de Cerro, en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), puso en duda el proceso que lleva adelante el entrenador Francisco Arce: “Ante 40.000 personas nos cuesta y ante un equipo que todo este año viene rascando la olla. Ese posteo que hice va para la dirección técnica”, aclaró. “A los 10 minutos nos hicieron un gol y a varios ya le temblaron las piernas y no es la primera vez”, prosiguió.

Además expuso: “Excepto en el juego ante Guaraní; después, en los partidos importantes no ganamos. Le ganamos a Tacuary y Ameliano, pero antes rivales similares nos cuesta mucho”. Con dureza remarcó que “aún si Cerro llega a conseguir el título, se debe evaluar este proceso, a ver si se continúa o se busca otro perfil”.