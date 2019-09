El Chiqui Arce tiene su mejor inicio de ciclo

La última vez que la Academia ganó anotando tres goles en dos juegos consecutivos fue en las fechas 9 y 10 del Clausura 2018: 3 a 1 ante Capiatá y 3 de Febrero con Celso Ayala como DT. Anterior a ese tuvo un 3 a 1 vs. Guaraní y 4 a 1 vs. Libertad en las fechas 6 y 8 respectivamente (la 7ª se había postergado, fue con Celso Ayala).

3X3. Néstor Camacho marcó ante Guaraní por tercer partido seguido (3 goles). La última vez que tuvo similar producción fue en las fechas 18, 19 y 20 del Apertura 2018 con estos resultados: 3 a 2 vs. 3 de Febrero, 3 a 0 vs. Sol y 2 a 1 vs. Libertad. Su mejor cosecha en Olimpia fue en el Apertura 2018 con 14 goles; la menor fue en el Clausura 2018 con 5. El oriundo de Villa Florida tiene 287 partidos jugados, 79 con la Franja, 8 en este Clausura; suma 92 goles, 36 con Olimpia y 3 en este torneo. Debutó en Primera con Libertad el 6-5-2007, 0 a 0 vs. Sol, 12ª fecha del Apertura, con Sergio Markarián de DT.

SEIS. El Legendario lleva invicto seis fechas seguidas (5 triunfos y un empate). La última racha de Guaraní con victorias seguidas en un mismo torneo fue en el Clausura 2016 con ocho triunfos seguidos entre las fechas 7 y 14 con Daniel Garnero de DT.

RÉCORD. La recaudación de Guaraní vs. Olimpia, del sábado pasado (G. 53.720.000 por 1640 pagantes), quedó en primer lugar en Dos Bocas entre estos clubes; superó a los G. 50.795.000 del 10-11- 2007, GUA 2 – OLI 0.



109

PJ suma F. Fernández, 99 con Guaraní, 10 en este Clausura; y 69 goles, 68 con Guaraní. Debut 8-11-2013.



3

goles lleva G. Beltrán en Santaní, 82 en su carrera en 268 PJ en total (23 PJ con Santaní, 10 en el Clausura).