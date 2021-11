El chaleco rojo que fue tendencia

Hasta ayer seguían los comentarios sobre los calificativos de la diputada Celeste Amarilla acerca del chaleco que lució Letizia Ortiz.

Carlos Travieso, propietario de Fabricato, encargada de confeccionar las prendas que utilizó la reina y su comitiva, manifestó que las palabras de Amarilla le parecieron desatinadas y cree que realmente no se expresó con claridad “Fue un comentario desatinado. Ella no midió lo que podía ocasionar. Estuvo mal la manera en la que refirió a los periodistas, secretarias y guardias de seguridad, porque lo hizo con sarcasmo. Cuando se habla de cuestiones serias no se debería utilizar el sarcasmo. No creo que la diputada haya querido decir lo que realmente dijo”, indicó.