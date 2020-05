El papa Francisco, a propósito del Evangelio de hoy, dijo: ”Jesús es el Buen Pastor, las ovejas escuchan su voz y lo siguen. ¿A mí a quién me gusta seguir? ¿A quienes me hablan de cosas abstractas o de casuísticas morales; los que se dicen del pueblo de Dios, pero no tienen fe y negocian todo con los poderes políticos, económicos; los que quieren siempre hacer cosas extrañas, cosas destructivas, guerras llamadas de liberación, pero que al final no son el camino del Señor; o un contemplativo lejano?”.

“Que esta pregunta nos haga llegar a la oración y pedir a Dios, el Padre, que nos haga llegar cerca de Jesús para seguir a Jesús, para asombrarnos de lo que Jesús nos dice”.

San Josemaría Escrivá en una novena para los enfermos, en la convicción que nos pudiera ayudar a superar los efectos de esta pandemia mencionó: “La alegría que debes tener no es esa que podríamos llamar fisiológica, de animal sano, sino otra sobrenatural, que procede de abandonar todo y abandonarte en los brazos amorosos de nuestro Padre-Dios. (Camino, Nº 659). La alegría es consecuencia necesaria de la filiación divina, de sabernos queridos con predilección por nuestro Padre Dios, que nos acoge, nos ayuda y nos perdona. Recuérdalo bien y siempre: Aunque alguna vez parezca que todo se viene abajo, ¡no se viene abajo nada!, porque Dios no pierde batallas. (Forja, Nº 332).

El auténtico amor trae consigo la alegría: Una alegría que tiene sus raíces en forma de Cruz. (Forja, Nº 28). Te quiero feliz en la tierra. -No lo serás si no pierdes ese miedo al dolor. Porque, mientras “caminamos”, en el dolor está precisamente la felicidad. (Camino, Nº 217).

Para que Dios conceda a su hijo (a)… el don de la alegría cristiana, que el Espíritu Santo comunica a las almas que se abandonan filialmente en los brazos de su Padre Dios.

Y que la experiencia de esa alegría le ayude a comprender que no hay mayor felicidad que la de amar mucho, imitando el amor total con que Cristo Jesús se abrazó a la Cruz por nosotros… rezar la oración a San Josemaría Escrivá.

