El billetaje electrónico está en punto muerto y consejo de estudio, acéfalo

Britos asumió ayer el cargo, ante presencia de miembros de la prensa, en un breve acto donde estuvo Édgar Ibáñez, jefe de Gabinete del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Le acompañó su esposa, Alba Bogado Alfonso, quien desde agosto pasado es concejal municipal de Villarrica, en reemplazo el ahora gobernador de Guairá.

El actual titular del VMT explicó que uno de los problemas suscitados con el billetaje electrónico es que venció el contrato firmado con la consultora colombiana encargada de realizar la homologación tecnológica de los equipos y de hacer el seguimiento al proceso de implementación del sistema. Indicó que ahora deben ver cómo aplicar una adenda al contrato.

Añadió que se encontró con que la fase 3 (de las 5 existentes) del proceso de homologación del billetaje “está en cuarto intermedio”, porque las dos empresas que se presentaron para proveer los validadores para el billetaje no se ponen de acuerdo en el porcentaje de comisión que deben cobrar por la interoperabilidad de los sistemas que ofrecerán ambas firmas. Esas empresas son TDP y EPAS.

“Esa etapa está paralizada, y si no se ponen de acuerdo entre las dos empresas tendremos que actuar, tomar una determinación en conjunto con el Consejo de Billetaje Electrónico, para que se pueda dar continuidad a este tema”, puntualizó el viceministro Britos.

Dijo que entre sus planes también está “revisar, reestructurar los manuales de procedimiento del billetaje electrónico y superar algunas lagunas jurídicas detectadas”. Acotó que también el Consejo del Billetaje Electrónico se encuentra acéfalo, porque varios de sus miembros ya no están, con los cambios que se registraron en el Poder Ejecutivo con el nuevo Gobierno”, apuntó Britos.

El titular del Viceministerio de Transporte precisó que este tema del “billetaje electrónico es delicado y lo vamos a tratar con total transparencia”.

TRÁFICO municipal. En la reunión de prensa, Britos expresó que se necesita saber dónde está la mayor cantidad de tráfico, cuáles son los sectores más congestionados para trazar con las municipalidades los planes de creación de atajos de circulación, y que esa es una tarea a la que se abocarán desde el VMT, aseveró.

Desglosó que otro de los puntos que desde el MOPC le solicitaron es incentivar el transporte intermodal, donde se fomenten los espacios para la circulación de ciclistas, y acompañar la implementación de las políticas verdes conjuntamente con el Ministerio del Ambiente.

“Buscaron un perfil independiente, no vinculado al sector de empresarios”

El nuevo viceministro de Transporte, Pedro David Britos, al ser consultado por ÚH de si sigue perteneciendo al movimiento Honor Colorado, respondió: “Prefiero no hablar de política, porque no estoy en el cargo por el perfil político, sino por la confianza que tienen en mi persona por mi trabajo”.

Explicó que “para el Viceministerio de Transporte buscaron (los del Gobierno) un perfil independiente, de personas que no hayan estado en algún momento vinculados laboralmente o realizando trabajos para el sector de los empresarios del transporte público, ya que la misión del Viceministerio tiene que ser la de intermediar entre el Estado, los usuarios y empresarios para lograr un buen servicio de transporte público”.

Sobre su perfil técnico y experiencia en el campo de transporte público, dijo que siendo diputado en el periodo anterior le cupo participar en la Cámara Baja en el análisis del proyecto de lo que luego fue la Ley del Billetaje Electrónico. “También trabajé en el estudio de la Ley del Boleto Estudiantil, y acompañé a Marcelo Soto Estigarribia (entonces ministro de la Juventud) en la aplicación del boleto estudiantil”, describió sobre su currículum.

En setiembre del 2013 se había sancionado en el Congreso Nacional la ley que modificó y amplió la Ley del Boleto Estudiantil que data de 1994. La Ley del Billetaje Electrónico se había sancionado en julio del 2014.

A la vez , señaló que llevará al viceministerio un equipo de personas para que ocupen los cargos de direcciones y jefaturas y como asesores. No quiso aún dar los nombres de quiénes le estarán acompañando en los cargos de confianza hasta que tenga la aceptación del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens.