El arpa de agua y la Orquesta H20 brillan hoy en la Expo Dubái 2020

El arpa de agua, única en el mundo, es el último instrumento creado e incorporado a la Orquesta H2O, para captar la atención y reacción del mundo para resolver los problemas del agua antes de la fecha límite de la Agenda 2030.

“Luego de estar unos días en cuarentena, estuvimos con actividades intensas, haciendo serenatas, promocionando el stand de Paraguay con el arpa de agua. Periodistas de varios países estuvieron pasando y haciendo notas. Nuestra arpa es la sensación, la gente tuvo la posibilidad de apreciar el instrumento, los niños quedaban sorprendidos porque es algo mágico tocar el agua y que suene la música”, comenta el maestro Luis Szarán, director de Sonidos de la Tierra.

El mismo señala que están gratamente sorprendidos por las reacciones entusiasmadas a las serenatas de la orquesta.

Visitantes de todo el mundo que llegan a la Expo Dubái 2020 vivieron en estos días el Water Harp Experience, en donde interactuaron con el nuevo instrumento de la Orquesta H2O. “Nos sentimos muy contentos de contribuir con nuestro mensaje desde el Pabellón Paraguay potenciando la riqueza hídrica y cultural de Paraguay”, declaró Lucha Abbate, directora ejecutiva de Tierranuestra, organización que implementa Sonidos de la Tierra.

El arpa de agua es una creación del artista Fernando Amberé Feliciángeli, quien también está presente en la Expo, interactuando con personas de todo el mundo que se acercan sorprendidas a conocer y tocar el arpa.

“Realmente es una experiencia más que motivadora. Hay mucha sorpresa por parte de la gente, y una empatía total ante el mensaje y la propuesta”, comenta el artista.

Más detalles. El repertorio del concierto de este sábado incluye: Recuerdo de Ypacaraí, Wonderful world, Imagine, Obertura H2O, Oye como va, Galopera, All of me, entre otros.

Integran la Orquesta H2O Sonidos del Agua: El director de la orquesta Willian Aguayo, Gustavo Barrientos (violín), Gustavo Lara (violín), Richar Servín (teclado), Mauro Figueredo (contrabajo), Alexandra Britos (arpa paraguaya y arpa de agua), Andrea Valobra Velilla (voz), Juan Gerardo Ayala (flauta), Néstor Barreto (trompeta), Cirilo Burgos (clarinete) y Evelyn Valenzano (percusión).

La Orquesta H2O Sonidos del Agua es la embajadora del mensaje que difunde #SomosH2O, un programa de Sonidos de la Tierra dedicado a concienciar sobre la gestión del agua de manera equitativa y sostenible, que emplea la música para inspirar a personas y comunidades a adoptar buenas prácticas ambientales.

Utilizando instrumentos fabricados por los mismos músicos de la orquesta con elementos relacionados con el agua como caños, mangueras, canillas, etc., H2O recorre escenarios del mundo.



Llegó el gran día del concierto central de la Orquesta H2O Sonidos del Agua en la Expo Dubái. Todas las miradas están puestas en el arpa de agua, una creación de Fernando Amberé Feliciángeli.



Concierto en Dubái

Representantes: Orquesta H2O Sonidos del Agua.



Evento: Expo Dubái 2020.



Fecha: Hoy, a las 11:30 (hora paraguaya).



Repertorio: Recuerdo de Ypacaraí, Wonderful world, Imagine, Obertura H2O, Oye como va, Galopera, All of me, entre otros.



Atractivo principal: El arpa de agua creado por Fernando Amberé Feliciángeli.