El año 2022 cierra con la visita de destacados artistas internacionales

El cantautor brasileño Alexandre Pires presentará su show el miércoles 9 en la Arena de la SND. Las entradas están disponibles en Ticketea desde G. 275.000. El artista recorrerá varios géneros musicales que marcaron época, como el axé, sertanejo, forró, además de lo mejor del pagode, con éxitos de su era como vocalista del grupo Só Pra Contrariar. En el espectáculo se podrá disfrutar de algunas canciones seleccionadas por el cantante, y que rememoran distintas épocas del mercado musical de los 90.

El jueves 10 y sábado 12 de noviembre se realizará el Kilkfest 2022, en el Jockey Club Paraguayo. Los portones se abrirán desde las 15:00. Se vivirán dos días con música en vivo. Las entradas se encuentran disponibles en allaccess.com.py y en los puntos físicos de Ticketea y All Access, en combo tres días, dos días y por día. Los costos van de G. 275.000 a G. 1.550.000.

El primer día del festival estará encabezado por la exitosa banda británica de rock Arctic Monkeys, Interpol, El Mató a un Policía Motorizado, Kuelgue y Kevin Kaarl. Entre los grupos nacionales se presentarán: El Culto Casero, The Crayolas, Los Ollies, Ciudad Mansa, Cabo Maya y más.

El viernes 11, desde las 21:45, será el día extra, donde actuarán Chelina Manuhutu y Ellen Allien, desde Holanda y Alemania, respectivamente. El segundo día (sábado 12), lo encabeza el consagrado artista inglés Liam Gallagher, quien viene por primera vez a Paraguay y se destaca por haber sido vocalista de Oasis y de Beady Eye. También se verá en escena a Babasónicos, Wos, The Magic Numbers y Dillom.

El concierto de Bad Bunny: World’s Hottest Tour se realizará el viernes 11, en el estadio de La Nueva Olla. El canje de entradas se realiza desde hoy hasta el mismo día del show.

El World’s Hottest Tour​ es la cuarta gira musical del rapero y cantautor puertorriqueño Bad Bunny y su primera gira de estadios, en apoyo de su cuarto álbum de estudio Un verano sin ti.

Más show. Otro evento artístico que se acerca es This is Michael, el mismo está marcado para el 15 de noviembre en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa y Augusto Roa Bastos). Las entradas pueden adquirirse en Red UTS a partir de G. 210.000.

El show contará con la presencia de Lenny Jay en el rol de Michael Jackson, quien no solo impacta por su parecido físico sino por ser quizás el imitador más preciso a nivel vocal. El montaje escenográfico y visual actualiza el show del rey del pop al siglo XXI, haciendo clara referencia a This is it, el show que nunca pudo estrenar Michael Jackson, tras su fallecimiento.

Andrés Calamaro también estará en Paraguay el 1 de diciembre. Su presentación será desde las 21:00, en el estadio Arena de la Secretaría Nacional de Deportes. Las entradas están disponibles, desde G. 245.000 en las Red UTS. El cantautor, músico, compositor y productor discográfico argentino está considerado uno de los iconos del rock argentino.



