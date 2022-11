El amor de la top model paraguaya y el artista del grupo colombiano Piso 21

La primera vez que nos vimos fue en una alfombra roja en México y mi relacionista público fue el primer relacionista de ellos y nos presentaron, luego de casi dos años nos volvimos a ver en unos premios en México y desde allí no dejamos de hablar”, recuerda Sofía Vázquez Stegman, más conocida como Stephi Stegman, sobre los “inicios” de su relación con el músico colombiano Pablo Mejía, integrante de Piso 21, con quien tiene un hijo.

La modelo, actriz, influencer y reina de belleza paraguaya, ganadora del título Miss Supranacional 2015 en Polonia, confiesa que su relación empezó totalmente al revés de cualquier otra tradicional, pues se estaban conociendo cuando justo antes de la pandemia coincidieron para pasar unos días juntos antes de que Stephi vuelva a Paraguay. “Ya regresando camino al aeropuerto él me propone pasar la cuarentena juntos y literal era la segunda vez que salíamos, y yo dije, entre pasarla solos a pasarla juntos, ¡mejor juntos! Total duraría 15 días la cuarentena y así fue que duró año y medio (risas)”, rememora.

Para sorpresa de ambos se llevaron tan bien y se enamoraron tanto que en el transcurso de ese tiempo, el artista le pide iniciar un noviazgo y dos años después fueron padres. “Siempre soñé con la idea de ser mamá, me tocó pasar momentos muy duros cuando me dijeron que no iba poder quedar embarazada. Cuando conocí a Pablo, ambos soñábamos con formar una familia, que hoy ya es una realidad”, comparte.

12.png

COMPLICACIONES

En el transcurso del embarazo, la pareja pasó por sustos, como dos amenazas de aborto y la preeclampsia, pero lo afrontaron juntos y con mucho amor. “Al llegar Bruno, toda preocupación y miedo se dispersó y solo llegó el amor más grande que puede existir. Bruno nos cambió la vida, personalmente me hizo tener mucho más empatía al mundo entero y a valorar lo real de la vida, esos pequeños momentos”, destaca.

Actualmente, Stephi está creando una marca propia que muy pronto saldrá a la luz, mientras sigue trabajando por un tiempo más en el modelaje y la actuación. A su faceta de madre la califica de increíble. “Bruno me acompaña en cada viaje o trabajo que tengo, y en los que no, Pablo ejerce su rol de padre genial y me toca acompañarlos por videollamada”, cuenta.

13.png

Según su experiencia, la modelo opina que la vida no se acaba al ser madres. “Sé que muchas mujeres como yo pasan por el miedo a tomar la decisión de ser madres porque creen que ya no podrán trabajar como antes, tener viajes, una relación de pareja, pero eso es un tabú que hay que romper; las mujeres nos caracterizamos por ser multifacéticas y exitosas en todos los aspectos de nuestras vidas. Podemos ejercer nuestro rol de madres y llevar nuestra empresa adelante a la perfección”, refiere.

Alienta a que se puede ser madre y viajar por trabajo o por diversión. “No serás menos madre o una mala madre por pasar tiempo de calidad con tu pareja. Una debe continuar luchando por sus sueños, porque la realidad es una, tu hija o hijo absorberá todo lo que los padres le dan, absorberá todo lo que ve que hacen, entonces si ve que mamá es trabajadora, que lucha por sus sueños, él también lo hará; si ve que hay amor, valor y cuidado con la pareja, él también aprenderá a que eso debe dar y es lo que debe recibir”, finaliza.