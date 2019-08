El 62,3% cree que Marito no está preparado para negociar en Itaipú

Luego de la crisis desatada por la firma del acta bilateral secreta de Itaipú, y en medio de la creciente amenaza del juicio político al presidente Mario Abdo Benítez, hecho que parecía consumado, pero que fue desactivado en horas por el cartismo, la encuesta de CIES también preguntó a las personas si creen que el Gobierno encabezado por el mandatario está preparado para negociar en Itaipú, teniendo en cuenta que en el 2023 se debe revisar el Anexo C.

De este modo, el 62,3 por ciento cree que el Gobierno de Mario Abdo no está preparado para negociar en Itaipú, mientras que el 20,9 por ciento piensa lo contrario, y el 16,8 por ciento no sabe. En Asunción y Gran Asunción la percepción pesimista es peor, porque el 68,1 por ciento cree que el Gobierno de Abdo Benítez no está preparado para negociar en Itaipú, mientras que el 17,9 por ciento sí lo cree y el 14,0 por ciento no sabe; en tanto que, en las principales cabeceras departamentales, el 53,3 por ciento opina que el Gobierno no está preparado para negociar, el 25,7 por ciento sí lo cree y el 21 por ciento no sabe. investigación Hay que precisar que incluso existe una investigación fiscal por la firma del acta secreta, y ya declararon el propio mandatario, el vicepresidente Hugo Velázquez, el ex titular de la ANDE Pedro Ferreira y el ex canciller Luis Alberto Castiglioni. Abdo Benítez declaró el domingo pasado ante los fiscales. El presidente puso a disposición su teléfono celular ante los agentes que llevan la investigación. Los fiscales Marcelo Pecci, Susy Riquelme y Liliana Alcaraz brindaron una conferencia de prensa luego de la declaración del jefe de Estado. Los agentes manifestaron que el mandatario puso a disposición del Ministerio Público todos los mensajes que se dieron en el marco de las negociaciones del acuerdo, específicamente, los cruzados con el ex titular de la ANDE. “El presidente ha explicado algunas de las actividades que se desarrollaron en los días en los cuales mantuvo conversaciones con Pedro Ferreira. Él (Mario Abdo) ha explicado las instrucciones que ha dado como administrador general del Estado”, expresó la fiscala Susy Riquelme. La representante del Ministerio Público detalló que estos mensajes serán cotejados a fin de determinar la continuidad de las fechas y entender el contexto de la conversación entre el jefe de Estado y el ex presidente de la ANDE. La fiscala Liliana Alcaraz resaltó que estas conversaciones serán claves para poder realizar la reconstrucción de lo que pasó. No adelantó sobre posibles hechos punibles en los que habrían incurrido las autoridades implicadas en el polémico caso. “Estamos reconstruyendo con las diligencias que estamos realizando y también estamos incorporando las evidencias, conforme se desarrollan todas estas declaraciones. Primero tenemos que esclarecer qué fue lo que pasó para, en un segundo momento, si cabe, hacer el análisis de punibilidad”, precisó. Sin embargo, el fiscal Marcelo Pecci aclaró que la figura de traición a la patria no está penada. Insistió en que esta causa es extensa y compleja.