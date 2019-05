El “29” vence y deja un Fortín caldeado

Victoria ajustada de Ledesma. Por Fernando Noceda (*). Martín Ledesma derrotó por 2-1 al Deportivo Recoleta en su juego de local que disputó en Luque. Estadio: Salustiano Zaracho, del 29 de Setiembre (local Martín Ledesma). Árbitro: Víctor Ruiz Díaz. Líneas: Saturnino Cáceres y Teófilo Constantini. Goles: 15' Pedro Colmán y 48' Cristian Ojeda c/s/v (ML); 59' Brian Rodríguez (R). Amonestados: 36' Iván Paniagua (ML); 26' Diego Ciz, 72' Cristian Ojeda, 89' Gerardo Echeverría (R). Recaudación: G. 570.000 por 38 pagantes.

El Tacua dejó los puntos. Antonella Sánchez (*). Tacuary mantiene su invicto y llegó a la segunda victoria al derrotar por 2-0 a Cristóbal Colón de Ñemby. Estadio: Toribio Vargas (local Tacuary). Árbitro: Arnaldo Vergara. Líneas: Derlis Riveros y Carlos Valdovinos. Goles: 6' Néstor Bareiro, de penal y 80' Blas González (T). Amonestados: 81' Néstor Bareiro (T); 25' Néstor Servín (CC). Expulsado: 87' Alberto Vera (CC). Recaudación: G. 1.500.000 por 100 pagantes.

Los puntos fueron a Luque. Cynthia Barcovich (*). El 29 de Setiembre de Luque venció de visitante 1-0 a Presidente Hayes y dejó el ambiente muy caldeado en el Fortín. Estadio: Fortín de Tacumbú (local Presidente Hayes). Árbitro: Fernando López. Líneas: Patricio Sosa y Óscar Sánchez. Gol: 47' José Riquelme (29S). Amonestados: 36' y 64' Alejandro Ayala y 84' Francisco Gasparini (PH); 31' Carlos Giménez y 41' y 67' Iván Fernández (29S). Expulsados: 64' Alejandro Ayala (PH); 67' Iván Fernández (29S). Recaudación: G. 1.605.000 por 107 pagantes.

Hoy. La segunda fecha se completa hoy con seis partidos desde las 15.00: Tembetary vs. Capitán Figari, Sportivo Ameliano vs. General Caballero de Zeballos Cué, Sportivo Limpeño vs. 24 de Setiembre, Pilcomayo vs. 3 de Febrero del Barrio Ricardo Brugada, Cristóbal Colón de Julián Augusto Saldívar vs. 3 de Noviembre y Colegiales vs. Atlántida.

Principales posiciones: Martín Ledesma de Capiatá, 29 de Setiembre y Tacuary con 6 puntos, 24 de Setiembre (-1), 3 de Noviembre (-1), Atlántida (-1), Presidente Hayes y Cristóbal Colón de Ñemby 3 puntos.

(*) Cronistas FA.