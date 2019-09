El 29 de Setiembre no baja de la punta

Con lo justo. Juan Galeano (*). Martín Ledesma derrotó 1-0 al 3 de Febrero de la Chacarita. Estadio: Ex Tembetary de Ypané (local Martín Ledesma). Gol: 41’ Juan Benítez (ML). Recaudación: G. 255.000 por 17 pagantes.

Además, ayer, Colegiales y General Caballero igualaron 1-1. (*) Cronistas de Fútbol Aficionado.

Hoy: Hayes vs. Colón de Ñemby y Tembetary vs. 24 de Setiembre (10.00), Limpeño vs. Atlántida, Colón de JAS vs. Ameliano, Pilcomayo vs. Tacuary y Recoleta vs. 3 de Noviembre (15.15). Principales posiciones: 29 de Setiembre con 51 puntos, Ameliano 44, Tembetary y Tacuary 41 y 24 de Setiembre 40.



Primera B