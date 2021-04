El “12” complicó a Olimpia

El “12” le cerró todos los espacios a Olimpia, se plantó bien en zona defensiva y mediocampo. Le cedió el balón al Franjeado que se repitió en errores sin saber cómo quebrar esos dos frontones que los itaugüeños armaron.

Sin situaciones de gol, tuvo que aparecer el distinto, Jorge Recalde, para marcar un golazo de tiro libre y romper esa resistencia a los 42 minutos en la única ocasión clara de gol del primer tiempo.

ERRORES Y ERRORES. Con el marcador a favor, parecía que Olimpia podía marcar diferencias y esperar que el “12” salga a empatar.

Pero no se desordenó, no se abrió y no se descontroló en su búsqueda por el empate, es más, buscó los errores ajenos y aparecieron.

Un mal pase atrás de Rodrigo Rojas que con marca complicó a Antolín Alcaraz y Saúl Salcedo para que Ríos llegue al empate.

Desesperado por el empate, Olimpia fue con pocas ideas, reiterando los malos caminos, con ritmo de juego lento.

Faltaba un error más, y vino de Alcaraz, de los más experimentados, que de forma muy inocente le hizo una falta penal a Marabel.

Aguilar no dudó y fue gol del “12”, que estaba haciendo un negocio redondo.

Ya a la desesperada y con 10 minutos de adición, Tito Torres con mucha confianza aprovechó un centro de Otálvaro y evitó la caída que iba a ser muy vergonzosa.

El “12” está claro en su idea de juego y sabe su posición en la tabla; Olimpia es un manto de duda y desesperación cuando se le cierra atrás el rival. Algo que le puede pasar en Copa.