EEUU mantendrá su apoyo en información e inteligencia

La cumbre Abdo y Trump se dio en medio de una serie de medidas tomadas por el Gobierno norteamericano. Se conformó un equipo de trabajo entre el FBI con autoridades paraguayas de la Fiscalía para investigar más casos ligados a lavado, narcotráfico y corrupción. Se menciona incluso que aparecerán más nombres de personas vinculadas a estos delitos.

El propio Trump señaló a los periodistas acreditados en la Casa Blanca que hay un intenso trabajo con Paraguay. “Estamos realizando mucho trabajo con Paraguay en cuanto a terrorismo, drogas, comercio. Muchas cosas distintas”, reportó la agenda AP en Washington sobre las afirmaciones lanzadas por el mandatario norteamericano al recibir a Abdo en la oficina Oval de la Casa Blanca.

LAVADO

Para el presidente Mario Abdo fue una reunión productiva y esperanzadora para las relaciones bilaterales entre Paraguay y Estados Unidos. “Todo el apoyo para nuestras fuerzas públicas, nuestras fuerzas de seguridad, para nuestra Inteligencia, para nuestra colaboración en información, vamos a seguir profundizando y fortalecer procesos de formalización de nuestra sociedad, y de luchas con mayor eficiencia contra el lavado de dinero, el crimen organizado y ahí si va a haber una cooperación del Gobierno americano”, señaló en entrevista con CNN.

Dijo que centraron la conversación en fortalecer el vínculo comercial y apoyo en seguridad. “Estamos juntos para defender la democracia en la región, fortalecer la cooperación contra el crimen organizado transnacional e impulsar el comercio bilateral y las inversiones”, enfatizó el mandatario, quien fortalece su gestión con el apoyo norteamericano.

CASO OGD Y OTROS

Este encuentro presidencial se da luego de que en la semana el Departamento de Estado dio a conocer las sanciones impuestas al ex senador colorado Óscar González Daher y el ex fiscal general Francisco Javier Díaz Verón. EEUU suspendió de por vida la visa por considerarlos personas significativamente corruptas. Anterior a eso, el FBI detuvo a la ex diputada Cynthia Tarragó involucrada en lavado de dinero y se ofreció para traficar cocaína en territorio norteamericano. No obstante, el jefe de Estado dijo que no hablaron del caso Tarragó.

El presidente de la República recalcó que conversaron sobre los esfuerzos que hace la administración paraguaya para conseguir resultados en el combate contra la corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y las leyes que están siendo impulsadas para que Paraguay no caiga en la lista gris ante la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

COOPERACIÓN MILITAR

Trump y Abdo Benítez firmaron una declaración conjunta en donde establecieron una serie de puntos y acuerdos en diferentes niveles.

Uno de ellos es el apoyo norteamericano en brindar cooperación en seguridad y defensa. Lo mismo en el sistema de reforma penitenciaria y de la Policía Nacional.

“Cooperación en fortalecimiento de nuestras fuerzas de seguridad, nuestras Fuerzas Armadas, inteligencia y la utilización de las tecnologías. También el rol que cumple”, significó Abdo.

Estados Unidos proveerá financiamiento para entrenamiento militar y educativo internacional al Paraguay. Habrá dos eventos del programa de intercambio combinado de entrenamiento en el 2020 y 2021.

CARNE PARAGUAYA

En material comercial, el principal avance de la reunión bilateral giró en torno a la posibilidad de abrir los mercados americanos para la producción paraguaya específicamente del rubro de la carne. Trump mostró predisposición para encaminar este acuerdo.

Estados Unidos espera poder abrir el acceso al mercado de la carne y productos cárnicos una vez garantizados la seguridad alimentaria y la sanidad animal.

Abordaron sobre un eventual acuerdo de libre comercio entre el Mercosur (Paraguay está en función de la presidencia pro témpore) con Estados Unidos.

La Oficina de Asistencia Técnica del Departamento de Tesoro norteamericano fortalecerán la administración eficiente y transparente de las finanzas del gobierno y para desarrollar mercados financieros más robustos que den soporte a las inversiones y al crecimiento económico.

ALIANZA ESTRATÉGICA

Mario Abdo insistió en que pretenden fortalecer una alianza estratégica y convertir a Paraguay en un país confiable y seguro. Un tema central fue también la importancia de fortalecer la protección de la propiedad intelectual en Paraguay y el combate contra la piratería, un tema de interés del gobierno norteamericano.

Remarcó las acciones de su Gobierno en la construcción de institucionalidad en políticas económicas. Durante la conversación que mantuvo con su par norteamericano comento tocaron sobre la construcción de la ruta bioceánica y la lucha contra el crimen organizado. La visita de Abdo Benítez a la Casa Blanca es vista como un espaldarazo muy importante para el mandatario paraguayo.

Embed

COMPROMISO. Trump remarcó que hay esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y las drogas.



RESPUESTA. Mario Abdo valoró el respaldo a su administración y hablaron de temas comerciales.





Estamos juntos para defender la democracia en la región, fortalecer la cooperación contra el crimen organizado. Mario Abdo Benítez, presidente.



Estamos realizando mucho trabajo con Paraguay en cuanto a terrorismo, drogas, comercio. Donald Trump, presidente de EEUU.

Marito fue homenajeado por venezolanos

En horas de la tarde, y posterior a la reunión con Donald Trump, el presidente de la República, Mario Abdo, mantuvo una reunión con ciudadanos venezolanos, quienes lo homenajearon por la postura asumida por su Gobierno en el conflicto venezolano y por haber reconocido a Juan Guaidó como presidente del país caribeño.

En su discurso, el mandatario destacó la gran cantidad de venezolanos que se encuentran trabajando en nuestro país y lamentó la situación de “tragedia” que se vive en Venezuela. “Muchos están lejos de su familia, de su país por esta tragedia que vive el pueblo tan noble de Venezuela, y hoy no podemos permanecer indiferentes, no importan las consecuencias cuando se defienden causas justas del tirano Maduro”, dijo. Del encuentro también participó el secretario general de la OEA, Luis Almagro.