EEUU aprueba tercera dosis para mayores de 65 años

Este último grupo de personas especialmente expuestas consiste en los trabajadores de la salud, profesores, cuidadores, empleados de supermercados, personas sin hogar y privadas de libertad, según detalló la FDA.

“La decisión demuestra que la ciencia y los datos actualmente disponibles siguen guiando la toma de decisiones de la FDA para las vacunas contra el Covid-19 durante esta pandemia”, afirmó en un comunicado la directora del organismo, Janet Woodcock.

Asimismo, afirmó que a medida que se tenga más información sobre “la seguridad y eficacia” de las vacunas, incluyendo las terceras dosis, la FDA “evaluará” esa información.

DEBATE MUNDIAL. Esta decisión de la FDA llega en pleno debate en Estados Unidos sobre la necesidad de administrar una tercera dosis a toda su población y a nivel mundial sobre la idoneidad de hacerlo mientras otros países aún no tienen suficientes vacunas. La autorización de la tercera dosis para estos grupos de personas llega una semana después de que lo recomendara un comité de asesores de la FDA.

La recomendación se tomó en una segunda votación tras haber rechazado previamente, con amplio respaldo, el plan de una tercera dosis para la mayoría de la población, al considerar insuficientes las pruebas para administrar una tercera dosis a todo el mundo.

De este modo se restringe la petición de Pfizer, que había solicitado la aprobación para las personas mayores de 16 años de este refuerzo, seis meses después de la segunda dosis.

Esa recomendación supone un toque de atención para el gobierno de Joe Biden, que había dado su apoyo explícito a la propuesta de Pfizer y comenzado a hacer planes para iniciar la administración de esta tercera dosis a los mayores de 16 años con la vista puesta en el 20 de setiembre.

En un comunicado, el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, afirmó que “los refuerzos de la vacuna tienen un papel importante que desempeñar para abordar la amenaza continua de esta enfermedad” y consideró la decisión de la FDA como un “hito crucial” en la lucha contra el Covid-19.

La de Pfizer es la única vacuna que cuenta con aprobación total por parte de la FDA. Moderna y Johnson & Johnson cuentan solo con autorización de emergencia.

Actualmente, el 64,3% de la población estadounidense mayor de 12 años está vacunada con la doble pauta, pero el ritmo de inoculación se ha ralentizado en los últimos meses, lo que ha elevado la preocupación entre las autoridades sanitarias.



Docentes sin vacuna no podrán trabajar en Israel

Israel no permitirá que profesores sin vacunarse contra el Covid-19 y que se nieguen a presentar un test negativo accedan a los centros escolares y les penalizará con la retirada de sueldo. La decisión se extiende a todo el personal escolar que no siga estos requisitos, considerará “ausentes” a los trabajadores y los profesores no podrán impartir clases de forma remota. El director de coronavirus del Ministerio de Sanidad, Nachman Ash, alertó de que la mayoría de los hospitalizados no han recibido ninguna dosis de la vacuna y son los que “están tensionando” la capacidad hospitalaria. Sanidad informó el jueves de casi seis mil nuevos casos y más de 700 enfermos de gravedad, que en las últimas semanas se han circunscrito a los no vacunados.