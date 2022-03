EEUU aboga por  un Poder Judicial independiente contra la corrupción

Durante la audiencia mantuvieron una conversación en la que se destaca el interés de seguir con el trabajo en conjunto y de cooperación en materia del fortalecimiento institucional.

La reunión fue propicia para seguir consolidando las relaciones internacionales e impulsar un trabajo específicamente en el área judicial entre ambos países.

“El embajador Ostfield se reunió hoy (ayer) con el presidente de la Corte Suprema, Antonio Fretes, para enfatizar la importancia de un Poder Judicial independiente en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, señaló la cuenta oficial de la Embajada norteamericana en la red social Twitter.

Ambas autoridades dialogaron sobre temas de interés institucional y aprovecharon para dar seguimiento a los trabajos de cooperación iniciados con anterioridad.

El embajador Ostfield estuvo acompañado del asesor legal regional del Departamento de Justicia, Brian Skaret.

“EEUU está orgulloso del robusto programa que desarrolla en apoyo al Paraguay en sus esfuerzos por una justicia equitativa e independiente que sirva a todo el pueblo paraguayo”, menciona además la Embajada de los Estados Unidos.

Actualmente, EEUU tiene vetado y entre ceja y ceja a autoridades paraguayas a quienes considera significativamente corruptas como el diputado Ulises Quintana, el ex fiscal general Javier Díaz Verón, y a la familia del ex senador cartista Óscar González Daher y dictó prisión para la ex diputada Cynthia Tarragó.

Ostfield, quien fue designado por el Senado de su país el 18 de diciembre del 2021, es funcionario de carrera del Servicio Ejecutivo Superior del Gobierno de los EEUU y ha desempeñado funciones de liderazgo en el Departamento de Estado de su país desde 2002; los cargos anteriores incluyen su servicio como defensor del Pueblo del Departamento de Estado de los EEUU, entre otros.