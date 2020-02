Ediles de Ayolas denuncian que no cobran hace 14 meses

Los concejales municipales de Ayolas Denis Dioff, Héctor Ayala y Pedro Ramírez, todos del Frente Guasu, denunciaron que desde hace 14 meses no cobran dietas ni gastos de representación (unos G. 3.500.000 mensuales); y que son los únicos a quienes no les pagan. El intendente Carlos Duarte alegó, en respuesta, que los tres se dedican a chantajear y a entorpecer su gestión.

“Nos reunimos con los miembros de la bancada del Frente Guasu y decidimos dar a conocer la situación a la ciudadanía: Desde hace 14 meses no cobramos nuestra dieta, solo nosotros 3. Al intendente (Carlos Duarte) no le gusta que se lo cuestione; quiere que se le apruebe todo. Le pedimos informes y jamás respondió; no nos dice nada, tampoco nos paga. Queremos saber qué pasó con nuestra plata, eso está presupuestado”, expresó el concejal Dioff.

El edil también habló de otras irregularidades que –afirmó– se dan en la Comuna; y abrió la posibilidad de llevar la causa del no pago a la Justicia. “Los vehículos no tienen logotipo, las vacas andan sueltas sin control, el intendente no toma medidas, viola varias ordenanzas. Vamos a tener que judicializar para cobrar, si sigue sin respondernos”, agregó.

Reacción

El intendente Carlos Duarte respondió a la denuncia de los concejales y dijo que los tres son unos chantajistas y que solo están para trabar las labores de su administración al frente de la Municipalidad. “Los tres solo se han encargado de poner palos a la rueda de la administración, nunca aprobaron proyectos para educación, solo trabajan para sus intereses personales. Por ejemplo, Héctor Ayala solo pide propiedades; su casa ya es una cuadra, Ramírez fue sancionado por la Contraloría –por un año– por no presentar su declaración jurada, no paga impuestos; y Denis Dioff se la pasa pidiendo propiedades. Los tres son unos chantajistas”, expresó.

En cuanto a la posibilidad de que los concejales realicen una denuncia judicial, Duarte mencionó que le gustaría que lo hicieran; y que de ser así no firmará el cheque de pago. “Si hacen la denuncia yo creo que no les voy a firmar el cheque porque no hay ningún contrato que diga que es una obligación, es por disponibilidad nomás. Me gustaría que lo hagan, ellos no cobraron porque no aceptaron el crédito, el cual hemos sacado para pagar salarios y a los concejales. Ellos tres se opusieron, entonces no sacamos la parte que les correspondía y les hemos informado, es mentira que no les hemos informado, solo buscan llamar la atención porque no trabajan por la comunidad”, alegó Duarte.