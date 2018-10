EBY: Argentina promete abonar por cesión, pero apenas paga a Bolivia

TW: @maikbenz

Semanas atrás, el Gobierno argentino se comprometió a pagar USD 30 millones al Tesoro paraguayo por la cesión de energía de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). El anuncio del acuerdo fue hecho por Nicanor Duarte Frutos, director compatriota de la hidroeléctrica, quien mantuvo un encuentro con Javier Iguacel, secretario de Energía del país vecino.

Sin embargo, esta promesa debería ser tomada con pinzas por el Ministerio de Hacienda, considerando que los argentinos pagan a cuentagotas a otros países por la compra de sus productos, como es el caso de Bolivia.

De acuerdo con una publicación del periódico La Razón, el Banco Central de Bolivia (BCB) informó que Argentina le hizo un “pago pequeño” de apenas USD 2 millones por la compra del gas natural boliviano. La deuda total que mantienen las autoridades argentinas asciende a, nada menos, que USD 453 millones e incluye intereses generados por retrasos en los pagos. Pablo Ramos, titular de la banca matriz boliviana, confirmó que el ínfimo pago se realizó.

La petrolera estatal Integración Energética Argentina SA (Ieasa), que reemplaza a la ex Energía Argentina SA (Enarsa), es la que hace la adquisición del gas natural. El 20 de octubre pasado venció una tercera factura de USD 132 millones. Adeuda USD 265 millones por julio y agosto, USD 50,16 millones por intereses por retrasos en las compras del energético por el periodo 2008-2017. Otros USD 5,47 millones están pendientes por intereses, correspondientes a la presente gestión.

Iguacel también comentó a los bolivianos que se avanza en una modificación sustancial del contrato de importación de gas natural con Bolivia y aseguró que en dos años ya no requerirán más este producto.

RELEVANCIA. A diferencia de Bolivia, Paraguay no aplica intereses a la deuda que arrastran los argentinos por la cesión de energía de la EBY, dado que el tratado no contempla este concepto y el punto no fue negociado en la última revisión del documento, que fue llevada adelante el año pasado por los gobiernos de Horacio Cartes y Mauricio Macri.

A la fecha, el Tesoro argentino debe en total USD 112 millones por la cesión de energía de Yacyretá, teniendo en cuenta el 2017 (USD 46 millones) y la totalidad por el 2018 (USD 66 millones hasta la fecha).

Un aspecto importante es que Paraguay viene retirando menos energía de Yacyretá y actualmente representa solo el 2% del total producido por la central. Significa que el otorgamiento de nuestra energía a favor de la nación vecina fue creciendo considerablemente, pese a que los argentinos no pagan en tiempo y forma.

producción. En lo que va del año, Yacyretá produjo 14.042.235 megavatios hora (MWh) en total. De esa cantidad, los argentinos retiraron 13.771.147 MWh (el 98%) a través de Ebisa, mientras que la ANDE llevó 271.085 MWh (2%).

Así, nuestro país ha cedido 6.750.033 MWh, puesto que la mitad de la producción (lo que corresponde a cada nación por derecho) alcanza 7.021.117 MWh.

De acuerdo con el registro de Hacienda, Argentina solo ha transferido USD 24,7 millones al Tesoro paraguayo. Han sido pagos inconstantes y el último se hizo en julio, por un valor de USD 2 millones (ver infografía).

Por consiguiente, este aspecto debe ser tomado en cuenta por las autoridades nacionales a la hora de planificar la disposición de esos recursos.