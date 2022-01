Duro golpe al bolsillo: Emblemas ya cobran hasta G. 600 más por litro de combustible

Con los nuevos ajustes en los emblemas privados, el gasoil común pasará a costar G. 6.930 el litro; la nafta intermedia (93-95), G. 7.400 por litro; la nafta súper, G. 8.400 el litro, y el diésel aditivado, G. 7.850 por cada litro.

Un equipo de Telefuturo recorrió algunas estaciones de servicio de Asunción y constató la nueva suba de precio.

“Algunos clientes no se dan cuenta pero después, al verificar el litraje, empiezan a protestar”, señaló el playero de una gasolinera.

El remarcado de precios se inició este sábado en varios de los emblemas privados, mientras que la estatal Petróleos Paraguayos SA (Petropar) aún no define la fecha en la que reajustará sus precios. No obstante, adelantaron que el diésel común no subirá.

La alternativa de reducir el impuesto selectivo al consumo (ISC) para evitar el incremento de los combustibles también fue descartada por el Ministerio de Hacienda, por lo que no se puede evitar el nuevo golpe al bolsillo.

Por su parte, Robert Bosch, directivo de Terminales y Logística Portuaria SA (TLP), importador y distribuidor de combustibles, subrayó que la realidad no es nada alentadora en cuanto a precios, y resulta inevitable la suba.

Mencionó que el escenario se va complicando más, debido a que el precio internacional sigue subiendo y más luego de la tensión bélica entre Ucrania y Rusia.

Agregó que a esto se debe sumar que el dólar no para de ir hacia arriba y ya quedó por encima de los G. 7.000, además de los problemas de la navegación por el estiaje que obligan a transportar solo media carga.