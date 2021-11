“Duncan tiene un poco de misterio pero es leal”

El actor asegura conocer bien la historia, ya que leyó el libro y vio la primera película. “Es hermoso. Vengo de un historial de bastante ciencia ficción en mi carrera; he realizado muchos shows. Fue fácil y no he visto algo así. Lo que rescato de Denis (el director) es que nos dio como 90 y algo de hojas de dibujos o bosquejos que iban con el guion y eso fue increíble, tan hermoso. Fue emocionante ver el mundo, porque lo leí sin haber mirado eso, así que fue un gran momento ver las imágenes sobresalir; no hay nada que puede vencerlos. Es fenomenal”, indica.

Gratitud. Para Momoa, no hubo dudas a la hora de aceptar el papel. “Me quedé en shock cuando Denis Villeneuve me llamó. Puedo decir que es, sin dudas, uno de mis cinco directores favoritos. Me encanta y me encantan todas sus películas, es un dios para mí. Le encanta este libro desde que tenía 14 años y esta era una de sus películas soñadas. Él tiene una visión muy clara y sabe exactamente lo que quiere. Me esforcé mucho para complacerlo, realmente quería formar parte de este mundo”, sostiene.

El estadounidense se sintió honrado de interpretar el papel de Duncan Idaho. “Duncan tiene un poco de misterio, pero es un hombre muy leal y honorable. Denis quería a alguien poderoso y que pudiera ser respetado por todas sus tropas y ser convincente como el caballero principal que vigila y protege a Paul y Jessica, ese es su cometido. Yo vengo de un entorno de acróbatas y le aseguré a Denis que aceptaría a cualquiera y que lo haría muy bien”, ríe.

Trabajar en la película proporcionó a Momoa la oportunidad de experimentar de primera mano el formidable talento de algunos de sus actores favoritos que ahora eran sus coprotagonistas.

“Uno de mis momentos favoritos en la película fue cuando estamos todos alineados yo, Oscar, Timothée, Stephen McKinley Henderson en la oficina del Duque Leto y Javier Bardem entra como Stilgar”, dice el actor. “Entró pavoneándose como Mick Jagger, con tanto poder y tanta fanfarronería, y nos observó a todos. Fue hermoso ver a ese hombre actuar, estaba asombrado”, señala.

En la entrevista admitió tener un “flechazo” por más de un actor. “¡De hecho, tengo bastantes flechazos masculinos en esta película!”. Continúa Momoa, ampliando su sonrisa. “Siempre he estado enamorado de Josh Brolin, es como mi hermano. Somos muy parecidos, excepto que él es un poco mayor y más sabio. Y en cuanto a Oscar Isaac, me quedé alucinado con lo increíble y talentoso que es”. sentenció.

Sinopsis. Duna es un mítico y emotivo viaje de un héroe, cuenta la historia de Paul Atreides, un dotado y brillante joven nacido con un gran destino más allá de su comprensión, que debe viajar al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y de su pueblo. En tanto las fuerzas malévolas entran en conflicto por el suministro exclusivo del recurso más preciado que tiene el planeta un producto capaz de liberar el mayor potencial de la humanidad solo sobrevivirán aquellos que puedan conquistar su miedo.

La película está protagonizada por el nominado al Oscar, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, David Dastmalchian, Sharon Duncan Brewster, Jason Momoa, Oscar Charlotte Rampling y el ganador del Oscar, Javier Bardem.



