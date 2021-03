Dos desconocidos disparan contra la vivienda de un comunicador

El hecho ocurrió cerca de las 1.00 de este viernes cuando los disparos fueron a parar en las paredes y el motor del aire acondicionado, que quedaron con rastros de los impactos de proyectiles.

Según la Policía Nacional, los autores del hecho aparentemente utilizaron revólver calibre 44 milímetros, porque en el sitio también hallaron balas sin percutir de ese calibre.

Adorno señaló que logró ver a dos hombres que abordaron una motocicleta y se alejaron raudamente del sitio.

disparos.jpg Por la vivienda quedaron varios rastros de los disparos. Foto: Carlos Aquino.

Mencionó que intentaron primero ingresar a la casa, pero como no pudieron comenzaron a disparar desde la calle, dijo que logró identificar a uno de ellos y que ya dio su nombre a la policía.

"Es la primera vez en 18 años que vivo acá que me hacen esto, la pasé muy mal porque fueron muchos disparos, logré ver a uno de ellos y le identifiqué, el motivo de este ataque no sé, porque no fallé con nadie, no tengo enemigos, tal vez a algunos les molestan mis comentarios en la radio, principalmente a los que se dedican a vender y consumir crac en la zona", expresó.

La víctima espera que la Policía Nacional pueda esclarecer este hecho. El caso quedó a cargo del fiscal de Itacurubí del Rosario, Florencio Pereira.