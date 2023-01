Doméstica ruega que la desvinculen del caso Javier Ibarra

La vivienda de la trabajadora doméstica de Javier Ibarra incluso fue allanada y no se encontraron evidencias.

La defensa de Aida María Villalba había solicitado el viernes pasado la libertad ambulatoria de la mujer, a través de la revisión de medidas, luego de que la investigación de la muerte del ex fiscal Javier Ibarra dio un giro, y la mujer de inmediato fue beneficiada con la medida.

La trabajadora doméstica contaba con arresto domiciliario. Previamente la Fiscalía había solicitado su prisión preventiva en el Penal de Mujeres Casa del Buen Pastor, donde estuvo recluida al menos cinco días. Fue imputada por hurto especialmente grave tras haber dado positivo a la prueba de antimonio.

El presunto homicida del ex fiscal y ex viceministro de Seguridad Interna, identificado como Óscar Ariel Caballero Sahlmann, fue recientemente capturado y la mujer siguió ligada al caso.

El aprehendido fue secretario privado del fallecido.

El fiscal Julio César Ortiz, encargado del caso, consideró que aún no puede ser apartada de las pericias. Villalba, por su parte, pidió su desvinculación en una comunicación con radio Monumental 1080 AM este martes.

"Yo quiero que no se olviden de mí y que me desvinculen ya del caso, porque como la gente podrá ver, el caso dio un giro. Soy la más perjudicada en esto. Como dije desde un principio, yo no tuve nada que ver ahí", manifestó a la emisora.

Dijo que el proceso le afectó tanto económica como laboralmente y se mostró preocupada por encontrar trabajo. Comentó que ahora sobrevive con ayuda de sus familiares. "Me perjudica bastante. Ahora mismo no sé cómo voy a salir de esto", señaló.

Javier Ibarra murió de dos disparos en la sien el 25 de noviembre pasado, realizados con su propia pistola de la marca Glock calibre .22, que estaba desaparecida desde entonces.

El arma apareció la semana pasada. Leonardo Ruiz Ortiz, quien fue detenido por transportar al presunto homicida el día del crimen, la entregó a las autoridades.

La sospecha de los investigadores apuntaba inicialmente a que la trabajadora doméstica había tenido contacto con la pistola porque presentó un alto nivel de pólvora en la mano izquierda. No se descartó que pudo haber contaminado con otro elemento.

La trabajadora doméstica dio su versión en una entrevista para NPY el 2 de diciembre pasado y reveló que en la mañana que encontró a su patrón muerto con lo único que había entrado en contacto fue con la mascota del fallecido, que estaba en la calle cuando llegó a la vivienda y con una sábana que la Fiscalía le pidió tapar el cuerpo.

En todo momento aseguró que en ningún instante tocó el arma de fuego.