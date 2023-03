El vehículo fue encontrado en un depósito, donde, además, estaban siendo ocultados un total de 39 rodados, entre ellos 25 camiones de gran porte. El lugar disponía también de una oficina, donde había importantes documentos.

Luis López, jefe contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, explicó este martes a radio Monumental 1080 AM que se encontraron facturas de compraventa, alquileres y traspaso de las empresas Nuevo Horizonte y Barakat, vinculadas al clan Insfrán, que es investigado en el operativo A Ultranza.

"Creo que con estas documentaciones el operativo A Ultranza PY va a tener cerrado por un lado algunas cosas y nuevas aperturas por otro lado", mencionó a el jefe policial a la emisora.

"Todos los vehículos estaban ligados al clan Insfrán o a la investigación A Ultranza, incluido el tractor que iba a ser secuestrado por la falta de pago correspondiente", aseguró, por otra parte.

Agregó que tras detectarse que uno de los vehículos situados frente al tractor tenía la chapa de una de las firmas indagadas, se solicitó la presencia de los agentes de Crimen Organizado, quienes constataron que la totalidad de la flota contaba con medida cautelar.

"Estaban prácticamente ocultos, no se tenía conocimiento de ese lugar. La policía y la Fiscalía no estaban en conocimiento de este depósito. No es un depósito judicial", afirmó.

El comisario manifestó que este martes se procederá a verificar a quién corresponde el depósito, que aparentemente es arrendado y estaba custodiado por un guardia, quien alegó que fue contratado para la tarea.

El tractor que estaba siendo buscado contaba con GPS y fue localizado por los propios propietarios de la firma que lo vendió. La empresa solamente recibió una entrega, por lo que inició un proceso para la recuperación del vehículo.

El clan Insfrán es uno de los principales objetivos del operativo A Ultranza Py, la mayor operación contra el narcotráfico en Paraguay. Se trata de hermanos que presuntamente operaban a través de las iglesias en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.