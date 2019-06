Docentes de la UTCD no perciben salarios desde inicios de año

De igual modo, requieren el pago de los sueldos de los meses de febrero, marzo, abril y mayo, respectivamente. “Estaba pendiente lo del año pasado y ahora nos abonaron la semana pasada, en mi caso; creo que hay compañeros que todavía no cobraron lo del año pasado”, reveló un profesor que hace unos cinco años enseña en esa casa de estudios.

Relató que la institución siempre tarda entre dos y tres meses para honrar el pago de los haberes de cada módulo. “Tengo 45 alumnos, de los cuales 44 pagaron su cuota y si no pagan, no rinden. No hay coherencia: Tenemos que obligarles a los alumnos a que paguen, pero están atrasados en el pago con nosotros”, refirió.

Gloria Alonso, secretaria de la filial San Lorenzo de UTCD, aseguró que honraron los pagos de enero y febrero esta semana. Los retrasos en los pagos se originan –tiró– en la sede central de la institución.

Esta situación, del no cobro en tiempo y forma de los sueldos, sería una práctica frecuente en la UTCD y se replica en el resto de sus filiales, según las denuncias acercadas a este diario por el ex coordinador de Villarrica, Cristian Zayas.

El jueves pasado, un alumno de la carrera de Medicina Veterinaria, de la filial Santa Rosa del Aguaray, llamó a ÚH para denunciar que sus profesores no cobran. “No cobraron todavía nada los sueldos de este año. Llaman a la sede central y se les dice que la próxima semana cobrarán y así les tienen”, reveló.

Hay docentes –dijo– que no están asistiendo a las clases, desmotivados por el endeudamiento que arrastran desde inicios de este año. “El desempeño docente, la calidad de la enseñanza va bajando de a poco”, refirió sobre el impacto que tiene el endeudamiento en las clases. “Y nosotros pagamos las cuotas, siempre en tiempo y forma, porque si no pagamos, no nos habilitan para rendir”, lanzó.