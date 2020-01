Distracción dirigencial

La dirigencia deportiva se distrae demasiado. Algunos clubes y la misma APF duermen mientras otros les madrugan, no apuntan a lo importante y ejemplos sobran mirando algunos acontecimientos. Lo peor fue lo sucedido en Guaraní, donde sus dirigentes principales parecieron principiantes. Se relajaron y perdieron a dos figuras capitales (Fernández y Aquino) sin darse cuenta que dormían con el enemigo. Varios clubes, General Díaz es el caso más sonado, hicieron padecer a sus jugadores por falta de pago de haberes que alcanzaron hasta tres meses. La APF y la SND miraron indiferentes.

Guaireña arrancó mal. Su DT Jacquet se fue antes que empiece el torneo y el club hoy empieza jugando de local en cancha ajena al no tener a punto su estadio. En tanto, Luqueño vive penando hace dos años por todas las canchas. Y la APF no se salva si de desidia hablamos. Fue incapaz de convencer al Morelia para que libere a Ferreira, el goleador de la Sub 23, para jugar el Preolímpico. El trabajo del técnico y del grupo sufrió un duro revés.