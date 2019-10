Diseñan impresora 3D que reproduce órganos para operaciones médicas

“La última frontera para el realismo del modelo del órgano ha sido la sensación del tejido vivo y el realismo biomédico. Eso es exactamente lo que ofrece la impresora”, dijo el doctor Adnan Siddiqui, director médico del Instituto Jacobs, según recoge el boletín divulgado en México.

Este aparato ya ha sido probado por este instituto médico y se recrearon componentes clave vasculares para pruebas avanzadas. “La impresión 3D ha sido maravillosa para recrear la anatomía específica del paciente en comparación con los modelos de cadáveres o animales”, añadió el doctor.

organos

La impresora está diseñada para replicar la sensación, respuesta y biomecánica de la anatomía humana en los modelos médicos y sus sistema mejora la preparación quirúrgica y la capacitación además de ofrecer más rápido nuevos dispositivos médicos en el mercado.

Los modelos impresos ofrecen la oportunidad de recrear las condiciones fisiológicas humanas para simular situaciones clínicas reales y estudiar dispositivos nuevos para establecer su efectividad antes de introducirlos a los pacientes.

Este mecanismo está dirigido a las compañías de dispositivos médicos que requieren nuevas formas de impulsar la adopción de tecnologías y procedimientos más rápidos.

También universidades, las cuales buscan capacitar a sus alumnos en salas de operaciones sin generar riesgos para pacientes. La empresa también está desarrollando tres materiales nuevos que se utilizarán para crear aplicaciones cardiacas, vasculares y ortopédicas de impresión 3D.

Asimismo, lanzará una estación de limpieza de vasos sanguíneos que elimina el material de soporte del interior de los vasos sanguíneos impresos en 3 dimensiones.

en Israel. Un equipo de científicos de la Universidad de Tel Aviv ha dado un paso más y acaba de anunciar la creación, a partir de tejidos humanos, de un corazón impreso en 3D que es capaz de palpitar por sí mismo. “Se trata del primer corazón impreso que está lleno de células, vasos sanguíneos, ventrículos y cámaras”, ha explicado Tal Dvir, director de la investigación.

“Este corazón está hecho de células humanas y materiales biológicos del paciente”.

Para conseguirlo, se tomó una biopsia de tejido graso de los pacientes elegidos y se procedió a separar los materiales celulares de la matriz extracelular, que contiene elementos como colágeno y glicoproteínas.

Dichos compuestos se usaron para fabricar un hidrogel personalizado que sirvió como tinta de impresión. Y es que uno de los problemas que presenta la impresión 3D de órganos es que estos se componen de tejido blando, y los materiales colapsan bajo su propio peso, así que es necesario fabricar un hidrogel que proporcione un soporte estructural adecuado.

Aunque los avances en medicina regenerativa son prometedores, aún no es momento de echar las campanas al vuelo. En este caso, todavía queda pendiente enseñar al corazón a funcionar como un órgano, ya que sus células palpitan, pero no laten. “Pueden contraerse, pero no tienen capacidad de bombeo, necesitamos que trabajen juntas”. Otro de los retos es conseguir un corazón de tamaño similar al humano (el fabricado por los científicos israelíes tienen las dimensiones del de un conejo) y empezar a probar los órganos en modelos animales.